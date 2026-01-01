'다승왕'의 품격, 이예원 팬클럽과 고대의료원에 3000만원 기부...남…

고려대는 지난달 31일 프로골퍼 이예원(메디힐)으로부터 의료 취약계층 지원을 위한 자선기금 3000만원을 기부받았다고 밝혔다. 이번에 전달된 기부금은 의료 사각지대에 놓인 어르신들의 의료비 지원 등 공익 목적에 사용될 예정이다.
기부식은 지날달 29일 고려대학교 메디사이언스파크 5층 회의실에서 열렸다.
이 자리에는 이예원과 함께 윤을식 의무부총장 겸 의료원장, 손호성 의무기획처장, 김학준 의학연구처장 등 고려대학교의료원 주요 보직자들이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 기부는 이예원의 팬클럽 '퍼펙트 바니'가 한 시즌 동안 선수의 버디 기록에 맞춰 자발적으로 모금한 1500만 원을 기반으로 이뤄졌다. 이예원이 매칭그랜트 방식으로 동일 금액을 추가 기부하며 총 3000만 원의 기부금이 조성됐다.
고려대학교 국제스포츠학과 22학번 이예원은 모교 의료원을 통한 이번 기부에 대해 "의료 현장에서 경제적 어려움으로 인해 치료를 미루는 분들이 적지 않다는 이야기를 듣고 기부를 결정하게 됐다"며, "도움이 필요한 분들께 작은 힘이나마 보탤 수 있어 뜻깊게 생각한다"고 소감을 전했다. 이어 "앞으로도 팬들로부터 받은 사랑을 사회에 환원할 수 있도록 꾸준히 나눔을 실천해 나가고 싶다"고 덧붙였다.
이예원은 지난 3월 영남지역에서 대형 산불 피해가 발생했을 당시에도 외부에 알리지 않고 2000만 원을 조용히 기부하는 등 평소에도 꾸준한 나눔을 실천해 온 것으로 알려졌다.
윤을식 의무부총장은 "바쁜 선수 생활 속에서도 따뜻한 나눔을 실천해 준 이예원 프로에게 깊이 감사드린다"며, "전달해주신 소중한 기부금은 의료 사각지대에 놓인 어르신들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 의미 있게 사용하겠다"고 말했다.
한편, 2022년 KLPGA 신인왕 이예원은 2023년 대상·상금왕·최저타수상을 석권하며 KLPGA 대표 선수로 자리매김 했다. 2024년과 2025년 2년 연속 다승왕에 오르며 현재 KLPGA 투어 통산 9승을 기록 중이다.