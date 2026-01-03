올해는 부진 탈출? 김주형, PGA투어 선정 '2026 주목할 26세 이하 26명' 선정

기사입력 2026-01-03 08:41


올해는 부진 탈출? 김주형, PGA투어 선정 '2026 주목할 26세 이…
AP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 과연 올해는 달라진 모습을 보여줄까.

김주형(23)이 미국프로골프(PGA)투어가 선정한 '2026년에 주목할 26세 이하 선수 26명' 명단에 이름을 올렸다. PGA투어는 3일(한국시각) 홈페이지를 통해 "현재 30대 이상 선수들이 투어를 장악하고 있으나, 20대 이하 젊은 선수들이 판도를 흔들 채비를 마쳤다"며 "지난해 김주형의 주가는 투어 데뷔 후 최저 수준으로 떨어졌다. 하지만 이미 3차례나 투어에서 우승했고, 이번 명단에 오른 선수 대다수보다 젊고 잠재력이 있다"고 지적했다. 또 올해 미국과 인터내셔널 팀 간 매치업인 프레지던츠컵 개최를 지적하며 김주형의 활약에 대한 기대감을 나타냈다.

김주형은 지난해 PGA투어에 25차례 출전했으나 단 한 번도 5위 이내에 입성하지 못했다. 결국 올해 8개의 PGA투어 시그니처 대회 및 4대 메이저 대회 출전 자격을 얻지 못했다. 2022년 투어 데뷔 후 2023년까지 3번이나 우승을 차지했지만, 2024년 무승에 이어 지난해까지 부진이 이어졌다. 세계랭킹은 107위까지 떨어진 상태다.

한편, PGA 투어는 악샤이 바티아, 잭슨 코이번, 루크 클랜턴(이상 미국), 올드리치 포트기터(남아프리카공화국), 나카지마 게이타(일본) 등을 김주형과 함께 소개했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

