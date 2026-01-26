마제스티골프 in 마카오, 프레스티지오 14th 에디션 첫 공개, 글로벌 럭셔리 시장 노크

마제스티골프가 글로벌 시장을 무대로 브랜드 위상 강화에 나섰다. 글로벌 론칭 이벤트에 참가한 정병호 대표(좌측에서 두번째)
[스포츠조선 정현석 기자]마제스티골프가 프레스티지오의 14번째 에디션을 마카오에서 처음 공개하며 글로벌 럭셔리 골프용품 시장 공략에 나섰다.
마제스티골프는 지난 21일 마카오에서 아시아 주요 골프용품 업계 관계자들을 초청해 '프레스티지오 14' 글로벌 론칭 이벤트를 개최했다. 이번 행사는 프레스티지오 14 공개를 비롯해 필드 시타, 제품 전시, 갈라 디너 등으로 구성됐으며, 각국 파트너들이 한자리에 모여 네트워킹을 강화하고 마제스티골프의 브랜드 비전을 공유하기 위해 마련됐다.
마제스티골프는 이날 행사를 통해 프레스티지오 14의 공식 슬로건인 퀄리티의 재정의를 선포했다. "프레스티지오 14는 마제스티골프가 추구해 온 장인 정신과 최첨단 기술이 집약된 결정체"라며 "럭셔리 골프용품 시장에서 브랜드의 확고한 위상을 다시 한번 입증할 제품으로 기대를 모으고 있다"고 설명했다.
프레스티지오 14는 프리미엄 신소재 '하이페리온 티타늄 II'를 적용, 페이스의 반발력과 비거리를 극대화 했다. 또한, 일본 전통 공예 기법인 키리가네를 적용해 예술적 완성도를 높였다.
행사에 참석한 관계자들은 직접 제품을 체험하며 기술적 진보와 디자인 완성도에 높은 관심을 보였다. 마제스티골프는 이번 행사가 단순한 신제품 공개를 넘어, 글로벌 파트너들과 신뢰와 유대감을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
마제스티골프 정병호 대표는 "이번 마카오 론칭은 프레스티지오 14의 글로벌 여정을 알리는 첫 걸음이자, 글로벌 럭셔리 골프 시장에서 마제스티의 장인 정신과 혁신을 바탕으로 퀄리티의 새로운 기준을 제시하는 의미 있는 순간이었다"며 "앞으로도 마제스티골프는 아시아를 넘어 전 세계 파트너들과 긴밀히 협력해 프리미엄 골프 시장의 새로운 시대를 열어가겠다"고 밝혔다.