설 연휴에 여는 골프장은 어디일까? 한국골프장경영협회, 설 연휴 휴·개장 현황 발표

기사입력 2026-02-10 11:17


화순

[스포츠조선 정현석 기자]설 연휴에 개장하는 골프장은 어디일까.

한국골프장경영협회가 전국 회원사 골프장을 대상으로 2월 16일부터 18일까지 사흘 간의 설 연휴 휴·개장 현황을 조사해 10일 발표했다.

설날인 17일을 포함해 휴장 없이 3일간 개장하는 골프장이 48개사, 설 당일만 휴장하는 골프장은 51개사, 설 연휴 3일간 내내 휴장하는 골프장도 18개사에 달했다. 많은 골프장이 동계휴장을 실시 중이고 설 연휴 기간 중 눈 예보 때문에 휴·개장 일정이 미정인 곳도 있어 골프장 예약 시 확인이 필요하다. 추가 정보는 협회 홈페이지에 실시간 업데이트 된다.


고성노벨
◇휴장 없는 골프장(48개사)

감곡, 고창, 골드, 골드레이크, 골든베이, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 담양레이나, 롯데스카이힐부여, 르오네뜨, 문경, 발리오스, 벨라45, 블루원상주, 블루원용인, 사이프러스, 샴발라, 서서울, 석정힐, 설해원, 세이지우드여수경도, 센추리21, 소노펠리체(이스트), 스카이밸리, 썬힐, 아난티중앙, 에딘버러, 에버리스, 에이치원클럽(구, 덕평), 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 은화삼, 이포, 중문, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 포라이즌, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 한원, 해비치(제주), 해피니스, 화순, 힐드로사이


세종 에머슨
◇설 당일(2월 17일) 휴장 골프장(51개사)

가야, 경주신라, 고성노벨, 구니, 구미, 그랜드, 기흥, 남부, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 레이크우드, 루트52, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 베뉴지, 부곡, 블루헤런, 비에이비스타, 사우스스프링스, 서경타니, 세종필드, 소피아그린, 송추, 수원, 신안, 신원, 썬밸리, 아시아나, 안성, 안성베네스트, 양산에덴밸리, 양주, 어등산, 여주클래식, 울산, 이지스카이, 잭니클라우스, 제일, 코스카, 킹스데일, 파미힐스, 88, 페럼, 한성, 해내다, 화성상록


티클라우드
◇설 연휴 3일간 휴장(18개사)

금강, 뉴서울, 더스타휴, 라비에벨, 마이다스밸리청평, 버치힐, 블랙밸리, 용평, 이스트밸리, 일동레이크, 자유, 천룡, 카스카디아, 크리스탈밸리, 해비치(서울), 화산, 휘닉스평창, 휘슬링락

◇기타 휴,개장 골프장 (3개사)

16, 17일 휴장: 블랙스톤이천, 솔모로, 한양

사진제공=한국골프장경영협회

