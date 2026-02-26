KLPGA 2026 시즌 국내 개막전, 신설 '더 시에나 오픈 2026'으로...총상금 10억

KLPGA와 더 시에나 그룹이 2026 시즌 KLPGA 투어 국내 개막전을 위해 손을 맞잡았다.
양측은 25일 KLPGA빌딩에서 '더 시에나 오픈 2026' 개최 조인식을 진행했다.
2026시즌 KLPGA투어에 새롭게 선보이는 '더 시에나 오픈 2026'은 더 시에나 그룹이 주최하고 KLPGA가 주관하며, 총상금 10억원 규모로 오는 4월 2일부터 5일까지 경기도 여주시에 위치한 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 펼쳐질 예정이다.
더 시에나 그룹 신동휴 회장은 "2026시즌 국내 첫 대회를 더 시에나 그룹이 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. '더 시에나 오픈 2026'이 2026시즌 KLPGA투어의 기분 좋은 시작이 되길 바란다"고 소감을 밝히며 "이번 대회는 단순히 대회를 하나 더 추가하는 차원을 넘어, 선수들이 최고의 환경에서 경기하고 갤러리도 현장의 감동을 직접 체감할 수 있는 대회가 될 수 있도록 준비에 주력하고 있다"는 포부를 덧붙였다.
이에 KLPGA 김상열 회장은 "본격적인 투어의 시작을 알리는 국내 개막전 개최를 결정해 주신 더 시에나 그룹에 감사드린다"며 "더 시에나 그룹이 지향하는 프리미엄 가치와 KLPGA의 뜨거운 열기가 만난 만큼 최고의 감동을 선사하는 국내 개막전이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 이번 대회가 2026시즌 KLPGA투어의 성공적인 흥행을 견인하는 최고의 대회가 되길 기대한다"고 화답했다.