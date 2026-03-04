"LIV 선수들, 협박 당하고 있다" 욘 람, DP월드투어에 직격탄…결국 라이더컵 불참?

|
[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프에서 활동 중인 욘 람(스페인)의 라이더컵 출전은 결국 무산되는 것일까.
람은 "계약 조건이 마음에 들지 않는다. (DP월드투어가 제시한 조건대로면) 최소 6개 대회에 출전해야 하는데, 그 중 2개는 이미 개최 장소가 정해져 있다. 동의할 수 없는 부분이 많다"며 "참가 조건을 4개로 줄여주면 오늘 밤 바로 (라이더컵)계약서에 서명하겠다고 말했지만, 그들은 거부했다. 6개 대회에는 출전하고 싶지 않다. 규정에도 그런 건 없다"고 말했다. 이어 "그들은 우리가 대회에 미치는 영향력을 이용하면서 벌금을 부과해 이득을 취하려 한다"며 "그들의 행태는 마치 나처럼 경기 운영의 정치적 부분과 상관없는 이나 어린 선수들을 협박하는 것처럼 보인다"고 강조했다.
라이더컵의 유럽팀 수장격인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 올 초 인터뷰에서 "우리 모두 2024년에 라이더컵 출전을 위해 벌금을 내겠다고 약속한 바 있다. 이제 두 선수(해튼, 람)가 그 약속을 증명할 수 있게 됐다"고 말한 바 있다. 이에 대해 람은 "12명에게 모두 책임을 묻는 게 타당하지 싶다. 우리 둘을 겨냥해 책임을 묻는 건 말이 안된다"고 맞받아쳤다.
텔레그래프는 'DP월드투어 징계에 대한 람의 항소는 수 개월 후 심리가 예정돼 있다. 람이 패소하고도 벌금 납부를 거부한다면 라이더컵 출전 자격을 잃게 된다'고 지적했다.
