"정말 좋은 아이언, 기복 없는 선수 같은 느낌" 한국미즈노, '팀 미즈노' 이미향 우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트

기사입력 2026-03-11 15:40


[스포츠조선 정현석 기자]한국미즈노가 팀 미즈노 이미향의 블루베이 LPGA 우승을 맞아 '우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트'를 진행한다.

이미향은 지난 3월, 중국 하이난성에서 열린 블루베이 LPGA에서 최종 합계 11언더파 277타를 기록하며 우승 트로피를 들어 올렸다. 이번 우승은 2017년 이후 약 8년 8개월 만에 추가한 LPGA 투어 통산 세 번째 우승으로, 긴 공백 끝에 이뤄낸 값진 성과라는 점에서 더욱 주목받았다.

이미향은 2017년부터 팀 미즈노로 함께해온 선수. 이번 우승은 선수와 브랜드가 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 파트너십의 결실이기도 하다.

이번 '우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트'는 11일부터 18일까지 8일간 진행된다. MX 포지드 아이언 7개 이상을 구매한 고객을 대상으로 선착순 80명에게 이미향 친필 사인 모자와 미즈노 골프볼 1더즌을 증정한다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 8명에게는 친필 사인 골프볼백을 추가로 증정한다.

이벤트 참여는 한국미즈노 골프 공식 대리점 또는 공식 온라인몰에서 해당 아이언을 구매한 후, 미즈노 브랜드 홈페이지 이벤트 페이지에서 응모하면 된다.

이미향은 이번 우승에 함께 한 MX 포지드 아이언에 대해 "조금의 미스샷이 나와도 한결같이 가운데로 보내주는 정말 좋은 아이언이다. 사람으로 치면 기복이 없는 선수 같은 느낌이라고 할 수 있다. 샷 편차가 크게 없기 때문에, 제가 예상한 대로 안정적인 결과를 만들어주고 일관된 플레이를 할 수 있었다"고 소감을 전했다.

올해 1월 출시된 미즈노의 최신 단조 아이언인 MX 포지드 아이언은 세계 특허 단조 기술 '그레인플로우 포지드 HD(GFF HD)' 공법을 통해 임팩트 시 부드럽고 맑은 타구감을 구현한 것이 특징이. 고순도 연철 소재 S25CM을 사용해 정타 시 손에 편안하게 전해지는 감각을 살렸고, 아이언 번호에 따라 관용성과 컨트롤 성능이 점진적으로 변화하는 '플로우 쉐입' 설계로 세트 전체의 일관성을 확보했다.

'MX FORGED 아이언' 구매 고객은 현재 진행 중인 미즈노 커스텀 피팅 '노 업차지(NO UP-CHARGE) 이벤트'에도 참여할 수 있다. 해당 이벤트는 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 전국 공식 피팅 대리점에서 진행되며, 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 커스텀 클럽 구매 시 추가 비용 없이 선택 가능한 혜택을 제공한다.

