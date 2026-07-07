"낙관적" → "좋은 상황 아냐" LIV 내에서도 엇갈리는 시선, 불투명한 미래…결과는

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV 골프의 운명은 어디로 향하고 있는 걸까.

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사우디국부펀드(PIF) 재정 지원 중단 선언으로 위기에 몰린 LIV골프의 운명에 대한 설왕설래가 끊이지 않고 있다. 스콧 오닐 CEO는 외부 투자자들을 모집하기 위해 동분서주 하고 있지만, 투자 유치 소식은 들리지 않고 있다. LIV골프가 올 시즌을 제대로 마감할 수 있을지에 대한 우려도 커지고 있지만, 일정은 계속 이어지고 있다.

대부분의 선수들도 낙관하는 분위기였다. 브라이슨 디섐보는 지난 달 부산 기장에서 펼쳐진 LIV골프 코리아에서 "우리 모두는 '팀 골프'에 적합한 사업 계획이 있다고 낙관하고 있다"며 "투자자들이 좋아할 지는 두고봐야 겠지만, 나는 이 사업을 성공시키기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다. 세르히오 가르시아 역시 "LIV골프의 존속보다 어떤 모습으로 변화할 지에 관심이 쏠린다"고 말한 바 있다.

하지만 다른 시선도 감지되고 있다. 미국 골프채널은 6일(한국시각) DP월드투어(유러피언투어) BMW 인터내셔널 오픈에 출전한 카를로스 오티즈의 인터뷰를 전했다. 2022년 LIV골프에 합류한 오티즈는 1차례 우승을 거둔 바 있다. 그는 인터뷰에서 LIV골프의 미래에 대해 "상황이 좀 어려워 보인다. 모든 상황을 다 알지는 못하지만, 모두가 알다시피 좋은 상황은 아닌 것 같다"고 말했다. 이어 "(LIV골프에서) 전 세계를 돌며 경기하는 것이나, 내 팀(토크GC)에서 함께 뛰는 것도 정말 좋았다"며 LIV골프의 현상황에 대한 안타까움을 드러내기도 했다. 그러면서 "어떻게 될 지 두고봐야 겠지만, 무슨 일이 있어도 내가 골프를 칠 곳을 찾을 수 있을거라 본다. 내게 중요한 건 골프를 치는 것"이라고 강조했다.

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LIV골프는 지난 달 7일 스페인 안달루시아 대회를 마친 뒤 미국 루이지애나에서 대회를 가질 예정이었지만, 취소되면서 휴식기를 보내고 있다. 오는 23일 영국 대회에 이어 내달 미국 뉴욕, 인디애나폴리스 대회를 거쳐 미시간에서 팀 챔피언십으로 시즌 일정을 마무리 한다. 골프채널은 'LIV골프가 2027년 돌아올 지는 두고 볼 일'이라고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com