프로골퍼, 인플루언서로 북적, 아디다스골프, 신제품 '코드케이오스 27' 론칭 행사

(왼쪽부터 마다솜, 김민선7, 홍예은, 박예지, 양수진, 이준석 프로

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[스포츠조선 정현석 기자]아디다스골프가 지난 6일 골프존마켓 압구정점에서 신제품 골프화 '코드케이오스 27(CODECHAOS 27)'의 론칭 기념 행사를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

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이번 행사는 2026년 아디다스 골프화 라인업 중 최상위 기술력이 집약된 '코드케이오스 27'을 국내에 처음으로 공개하는 자리로, 많은 프로골퍼와 인플루언서가 방문해 성황을 이뤘다.

행사장은 브랜드 고유의 하이라이트 컬러와 네온 조명을 활용해 감각적인 공간으로 연출됐다. 방문객들이 신제품의 기능성을 직접 체험할 수 있는 공간이 마련돼 눈길을 끌었다.

이날 현장에는 아디다스골프 앰배서더로 활동 중인 배우 이성민과 방송인 배정남이 참석해 감각적인 골프화 스타일링을 선보였다. 아울러 박성현, 김민선7, 이준석, 마다솜, 홍예은, 박예지, 양수진 등 국내 최정상급 프로 골퍼들도 참석해 자리를 빛냈다.

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새롭게 베일을 벗은 '코드케이오스 27'은 "흔들림의 순간까지 즐기다"라는 슬로건을 바탕으로, 기존 시리즈의 편안함을 계승하면서도 접지력과 안정성을 대폭 강화한 것이 특징.

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가장 큰 변화는 새롭게 도입된 측·하부 일체형 안정화 시스템인 '액시스락' 기술. 골퍼의 뒤꿈치를 견고하게 잡아줘 스윙 시 발의 좌우 흔들림과 뒤틀림을 효과적으로 억제한다.

여기에 전장 부스트 미드솔을 적용해 최상의 쿠셔닝을 제공하며, 엔지니어드 트위스트니트 베이스 레이어와 초박형 마이크로파이버 가죽을 결합한 이중 구조 갑피로 우수한 신축성까지 잡았다.

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또한, 발 전체를 감싸는 풀랭스 커버리지 설계를 통해 이전 모델 대비 '트위스트 그립 아웃솔'의 접지 면적을 약 120% 확대했다. 여기에 4가지 형태의 러그(돌기)를 전략적으로 배치해 어떤 코스 환경에서도 안정적인 다운스윙을 지원한다.

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한편, 아디다스골프는 이번 론칭을 기념해 퍼팅 게임존, 럭키드로우 등 현장 방문객들을 위한 풍성한 이벤트를 진행했다. 행사 당일 구매 고객에게는 스페셜 사은품이 증정됐으며, 특히 당일 최고 금액을 결제한 구매왕 고객에게는 올 하반기에 개최되는 '제6회 아디다스 오픈' 참가권이 부상으로 주어졌다.

아디다스골프 제공