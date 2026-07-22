'포스트 LIV시대' 준비? PGA-유럽, 아시아와 손 잡았다…다년 파트너십 발표

사진출처=아시안투어 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프 이후의 시대를 준비하는 걸까.

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PGA(미국프로골프)투어와 DP월드투어(유러피언투어), 아시안투어는 22일(한국시각) 오는 2029년까지 이어지는 새 파트너십을 발표했다. 이번 파트너십을 통해 아시안투어에서 우수한 성적을 거둔 선수들은 2027시즌부터 DP월드투어 또는 호텔플래너투어(유럽 2부 투어)에 참가할 수 있는 기회가 주어진다. 또 DP월드투어와의 공동 주관 대회 역시 재개할 예정이다. 최소 2개 이상의 아시안투어가 DP투어와 공동 개최될 계획이다. 이밖에 PGA, DP월드투어, 아시안투어 간 상업적 제휴안도 마련됐다.

아시안투어는 2022년 LIV골프로부터 3억달러의 투자를 받으며 위상을 높였다. LIV골프를 후원하던 사우디아라비아국부펀드(PIF)가 올해를 끝으로 투자 중단을 선언한 가운데, PGA와 DP월드투어가 아시안투어에 손을 내민 모양새다.

조민탄 아시안투어 커미셔너는 골프다이제스트와의 인터뷰에서 "앞서 LIV골프와의 파트너십은 우리에게 적합했으나, 현상황에서는 다른 선택지를 모색해야 했다"며 "회원들에게 다양한 투어로 진출할 수 있는 기회를 주는 건 매우 중요하다"고 이번 파트너십의 의의를 설명했다.

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LIV골프가 주춤한 모습을 보이자, PGA와 DP월드투어는 공격적인 행보를 보이고 있다. 지난 달에는 호주골프협회와 오는 2029년까지 호주 오픈을 공동 주관한다고 발표한 바 있다.

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KPGA(한국프로골프협회)는 지난 4월 제네시스포인트 상위 선수들에게 콘페리투어(PGA 2부 투어) 출전권을 부여하기로 했다. 시즌 개막전이었던 DB손해보험 프로미 오픈부터 상반기 최종전인 군산CC오픈까지 포인트 상위 15명 중 2명에게 콘페리투어 직행 출전권이 부여된다. 3603.70포인트로 1위인 장유빈과 2위(2643.24포인트) 송민혁이 콘페리투어 직행 자격을 얻은 상태다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com