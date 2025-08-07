스포츠조선

KCC글라스, 홈씨씨교실 8호점 개소…교육 환경 개선 활동 이어가

기사입력 2025-08-07 14:45


KCC글라스가 아동 교육시설 환경 개선 사업인 '홈씨씨교실'의 8호점을 수원시 장안구에 위치한 창성사 지역아동센터에 개소했다고 밝혔다.

홈씨씨교실은 KCC글라스의 대표적인 '업(業) 연계형' 사회공헌 사업 중 하나다. 인테리어 전문 브랜드인'홈씨씨'의 노하우를 바탕으로 낡은 아동 교육시설을 새로운 공간으로 리모델링한다. 특히 단순한 시설 개선에만 그치지 않고 시설 이용 아동들을 대상으로 다양한 교육의 기회를 함께 제공함으로써 지속가능한 사회적 가치 창출 모델로 주목받고 있다.

KCC글라스는 2022년부터 해당 사업을 통해 서울, 경기, 부산, 인천 등 전국 주요 지역의 아동 교육시설을 대상으로 환경 개선 활동을 이어오고 있다. 최근에는'홈씨씨 수원점'을 중심으로 수원 지역내 활동을 강화하고 있다. 지난해 수원시에 6호점과 7호점을 개소한 데 이어 올해는 창성사 지역아동센터를 수원 지역 세 번째 사례이자 홈씨씨교실 8호점으로 선정해 새 단장을 지원했다.

이번 리모델링은 고단열 창호인 '홈씨씨 윈도우 ONE'과 방염 기능을 갖춘 인테리어용 필름인 '비센티 인테리어필름' 등 에너지 효율과 안전을 고려한 KCC글라스 홈씨씨의 최신 자재가 다양하게 활용돼 아동들이 주로 이용하는 공간을 중심으로 안전성과 쾌적성을 강화하는 데 중점을 두고 진행됐다.

이와 함께 지난 5일에는 홈씨씨교실 8호점 이용 아동들을 대상으로 수원 지역 최대 규모의 인테리어 전문 매장인 홈씨씨 수원점에서 멘토링 교육 프로그램이 진행됐다. 참여 아동들은 KCC글라스 임직원들과 함께 전문 강사의 지도 아래 '글라스아트 무드등 만들기' 체험에 참여해 창의력을 키웠으며 홈씨씨 수원점을 둘러보며 인테리어에 대한 이해를 넓히는 시간도 가졌다.

KCC글라스 관계자는 "KCC글라스는 아동들이 쾌적하고 안전한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 홈씨씨교실을 통해 교육시설에 대한 환경개선 지원을 지속해오고 있다"며 "보다 많은 아동들이 더 나은 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 앞으로도 다양한 지원 활동을 이어나가겠다"고 밝혔다.


KCC글라스, 홈씨씨교실 8호점 개소…교육 환경 개선 활동 이어가
【 사진제공=KCC글라스】 새롭게 개소한 홈씨씨교실 8호점에서 아동들과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'박지성 대체 실패' 맨유서 폭망 日 슈퍼스타 대반전...'36살' 제2의 전성기 "베테랑 빛나는 활약" 극찬

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

4.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

5.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.