스포츠조선

[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 8월 10일 일요일 오늘의 띠별 운세 (음력 윤 6월 17일)

기사입력 2025-08-10 07:00


[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 8월 10일 일요일 오늘의 띠별…



쥐띠 : 별들의 전쟁은 이미 시작되었습니다.

60년생 : 아랫사람들을 잘 다스려야 일이 잘 풀리기 마련입니다.

72년생 : 오래 전부터 기다리던 사람을 만나게 됩니다.

84년생 : 너무 많은 것을 바라지 마십시요. 상대는 귀하보다 한수 아래..

96년생 : 귀하가 최강자 입니다. 그러나 너무 자만해선 안됩니다.

소띠 : 세상 어느 구속에도 갈 곳은 없습니다.

61년생 : 너무 서두르지 마십시요. 차근차근 이루어질 것입니다.


73년생 : 귀인의 도움을 받을 것입니다. 그러나 기대는 많이 하지 마십시요.

85년생 : 친구들과 재미있는 영화를 보십시요. 도움이 될것입니다.

97년생 : 건강에 각별히 신경을 써야 할 시기입니다.

범띠 : 낫 들고 기억 자도 모릅니다.

62년생 : 부모에게 효도하는 것은 자식들의 도리.

74년생 : 운동 부족으로 건강이 많이 악화 되었습니다.

86년생 : 여자들의 꼬임에 넘어가지 마십시요. 조심하십시요.

98년생 : 귀인이 귀하를 찾아왔으나 귀하는 보내고 말았습니다.

토끼띠 : 시간은 멈추지 않습니다.

63년생 : 요령 부리거나 게으름 피우면 귀하만 손실을 보게 됩니다

75년생 : 귀인의 도움을 받아 일을 추진하도록 하십시요.

87년생 : 추억속에 친구가 있습니다. 찾아 가도록 하십시요.

99년생 : 지금은 더욱 열심히 할 때입니다. 아직 쉴 때가 아닙니다.

용띠 : 사업운등이 크게 강하니 전부터 망설이던 것을 비로소 실천에 옮겨라.

00년생 : 귀하에게 아주 좋은 일이 벌어집니다. 기대해도 좋은 일.

64년생 : 주변 사람들이 모두 당신에게 기대를 걸고, 당신이 만들어내는 결과를 주목할것입니다.

76년생 : 정신적으로 해이해지기가 쉬운 반면 강한 책임 감이 요구되는 하루입니다.

88년생 : 경거망동을 삼가고 신중히 행동하면서 집중력을 높이세요.

뱀띠 : 오늘 일을 잘 마치면 밖으로는 당신의 인상이 좋아질 것입니다. 안으로는 스스로에 대한 자신감이 크게 향상됩니다.

01년생 : 스트레스가 쌓이기 쉬우므로 틈틈이 휴식을 취하는 것이 중요한 날입니다.

65년생 : 일이 대충 끝났다고 여겨질 때 사소한 다른 일이 생깁니다.

77년생 : 저녁에 잡는 약속은 신중하게 결정하는게 좋겠습니다.

89년생 : 맛있는 음식을 직접 요리해봐라. 기회가 되면 친구 들도 불러라.

말띠 : 일을 잘 성공시켜 보고자 했으나 까딱 잘못 됩니다.

02년생 : 귀하가 지금까지 쌓아온 것이 위험에 빠질 수도 있습니다.

66년생 : 깨끗한 마음으로 자중하지 않으면 화를 입을지도 모릅니다.

78년생 : 본업에 충실치 아니하고 쓸데없는 것에 눈을 돌리기가 쉽습니다.

90년생 : 음식을 조심하도록 하세요. 특히 생식을 삼가하십시요.

양띠 : 당장의 이익은 바랄수 있지만 장기적으로는 실패하게 될것입니다.

55년생 : 음식이 생기거나 선물을 받는 기쁨이 있습니다.

67년생 : 건강을 위한 정보를 접할 기회가 있을 것입니다.

79년생 : 공부에 대한 집중력이 생겨서 능률이 오르고 시험에 합격하게 됩니다.

91년생 : 머리를 쓰고 신경을 쓰는 일이 많겠습니다.

원숭이띠 : 적당한 재물을 얻을 수 있는 날입니다.

56년생 : 포기하지 않으면 행운이 오고, 포기하면 불행이 올수 있습니다.

68년생 : 하던일이 있다면 주변사람에게 물어본 뒤 검점하는 시간을 갖으십시요.

80년생 : 고생은 고생대로 하고 영광은 남에게 돌아갈 수 있습니다.

92년생 : 갈라졌던 옛 동료가 다시 찾아와서 협력하게 될것입니다.

닭띠 : 잘하려고 하지만 잘되지 않는 날입니다. 더욱 노력하세요.

57년생 : 가벼운 대화도 큰 언쟁으로 번질 가능성이 있느니 조심하십시요.

69년생 : 가까운 곳을 먼저 정리하면 마음이 한결 편안해집니다.

81년생 : 어려움뒤에 기쁨이 찾아오는 즐거운 날입니다.

93년생 : 아끼지 말고 힘껏 도전하십시요.

개띠 : 귀인의 도움으로 소망을 이룰 수 있습니다.

58년생 : 똑같은 실수를 반복하여 후회할 수 있습니다.

70년생 : 차분하게 생각하고 현실에 대응하면 좋은일이 생깁니다.

82년생 : 그동안 움츠렸던 마음보다는 과감해질 필요가 있습니다.

94년생 : 새로운 일을 시작하는 것 이 좋겠습니다.

돼지띠 : 과거를 버리고 새로운 것을 받아들일 때입니다.

59년생 : 작은 욕심에 눈이 멀면 더큰걸 잃을 수 있습니다. 겸손해 지십시요.

71년생 : 생각지도 못한 지인으로 하여금 큰 도움을 받게 될 것입니다.

83년생 : 운의 흐름이 좋은 날이니 목적하는것이 있다면 과감히 결정하세요.

95년생 : 처음에는 가망 없어 보이나 시간이 흐를수록 이루어집니다.



