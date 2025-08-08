스포츠조선

하루 수십 차례 원치 않는 '그곳' 흥분…여성 1% 앓는 질환은?

기사입력 2025-08-08 10:07


하루 수십 차례 원치 않는 '그곳' 흥분…여성 1% 앓는 질환은?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 하루에 수십 번 원치 않는 오르가슴을 경험하는 여성의 안타까운 사연이 전해졌다.

중국 베이징대학교 의과대학 부속 제6병원 의료진은 '생식기 지속 흥분장애(persistent genital arousal disorder, 이하 PGAD)'를 앓고 있는 20세 여성의 사례를 국제 학술지 'AME Case Reports'에 게재했다.

PGAD는 생식기 부위에 원치 않는 자극을 경험하는 드문 질환이다.

연구진에 따르면 이 환자는 14세부터 복부에 '전기적' 감각과 함께 오르가슴과 유사한 골반 수축을 경험하기 시작했으며, 이후 5년간 성적 자극 없이도 하루에도 수십 차례 오르가슴을 겪는 증상이 지속됐다.

이로 인해 그녀는 학교나 직장 생활은 물론, 인간관계 유지에도 큰 어려움을 겪었으며, 심각한 정신적 고통을 호소했다.

초기에는 타인이 자신의 생각을 읽을 수 있다고 믿는 등 이상한 사고를 보이며 정신병적 증상으로 입원 치료를 받기도 했다.

항경련제와 정신과 약물 등 다양한 치료가 시도됐지만 증상은 호전되지 않았고, 그녀는 외부 자극이 오르가슴을 유발한다고 믿게 됐다.

병원을 찾았을 당시에는 증상이 심각해져 자신의 상태를 설명하는 도중에도 오르가슴이 발생할 정도였다.


신경과 전문의들은 뇌파 검사(EEG)와 신체검사를 통해 PGAD로 최종 진단했다.

수 주간의 치료 후 그녀는 다시 사회생활과 직장에 복귀할 수 있을 정도로 상태가 호전됐지만, 약물 복용을 중단하면 증상이 재발하는 것으로 나타났다.

한편 PGAD는 2001년 처음으로 의학적으로 보고된 희귀 질환으로, 여성의 약 1%가 가지고 있는 것으로 추정되지만 부끄러움으로 인해 치료를 받는 사례는 적은 것으로 알려져 있다.

원인으로는 신경 이상, 혈류 문제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 같은 항우울제 복용 등이 있으며, 도파민 불균형도 관련이 있을 것으로 추정된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 혼외자 2명 있었다 "혼인 파탄 후 낳은 자녀"→입양 딸은 '친생자 소송'

2.

신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 공개..6세 딸과 이미 '한 가족'

3.

이시영, 디즈니 여행에 1천만원 탕진.."미리 준비 안 하면 내 꼴 난다"

4.

故 박성신, 컴백 직전 심장마비 돌연사..母 박재란 충격에 기절 '그리운 11주기'

5.

'파리의 연인' 회장님 故 김성원, '방광암 말기' 투병 끝 사망...눈물 속 3주기

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 혼외자 2명 있었다 "혼인 파탄 후 낳은 자녀"→입양 딸은 '친생자 소송'

2.

신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 공개..6세 딸과 이미 '한 가족'

3.

이시영, 디즈니 여행에 1천만원 탕진.."미리 준비 안 하면 내 꼴 난다"

4.

故 박성신, 컴백 직전 심장마비 돌연사..母 박재란 충격에 기절 '그리운 11주기'

5.

'파리의 연인' 회장님 故 김성원, '방광암 말기' 투병 끝 사망...눈물 속 3주기

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

미리보는 KS에 '폰와' 없다…'5선발 말소'에 "깜짝 카드" 예고, 선두 재탈환 조준 선택은?

3.

강제 벌칙 훈련, 개밥 펑고 논란 일파만파...서러운 수술 앞두고, 안우진은 왜 입을 열 수밖에 없었나

4.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

5.

"손흥민 떠났다, 이제야 토트넘 맘껏 싫어할 수 있어"...이 얼마나 위대한가! 'LEGEND SON' EPL 헌정 영상 공개에 팬들 환호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.