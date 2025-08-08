35층서 추락한 20대 여성 살았다…의료진이 꼽은 생존 요인 '3가지'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 아파트 35층에서 추락한 20대 여성이 기적적으로 목숨을 건져 화제다.
응급실 의료진은 "환자가 병원에 도착했을 때 이미 뇌내 출혈, 뇌좌열상, 쇄골 골절, 골반 다발성 골절 등 중증 외상에 간 파열과 장 천공까지 동반된 매우 위중한 상태였다"고 설명했다.
긴급 검사 후 마취과, 정형외과, 간담외과, 위장외과, 비뇨기과, 신경외과, 흉부외과 등 다수의 전문의들이 총동원돼 14시간 동안 수술이 진행됐다.
기적적으로 여성은 의식을 회복했고, 인공호흡기도 제거되었으며, 현재는 주요 장기 기능이 정상으로 돌아왔고 팔다리 움직임에도 큰 문제가 없는 상태다. 글을 써서 자신의 생각을 표현할 수 있을 정도로 회복된 환자는 최근 화상·성형외과로 옮겨져 추가 치료를 받고 있다.
의료진은 "이것은 생명의 기적"이라며 "의료 현장에서 수많은 중증 환자를 접해왔지만, 35층에서 추락하고도 생존한 사례는 매우 드물다"고 말했다.
그는 ▲환자가 젊고 생명력이 강했던 점 ▲추락 후 10여 분 만에 병원에 도착한 신속한 구조 ▲추락 당시 나무의 완충 효과를 생존 요인으로 꼽았다.
실제로 환자는 추락 중 4m 높이의 나무에 먼저 부딪힌 뒤, 관목 숲에 떨어지며 두 차례 충격이 완화되었다.
한편 해당 여성은 남자친구와 35층에서 거주 중이었는데, 사고 당시 남자친구가 "살려달라"고 외치는 소리를 들었다는 증언이 나왔다.
경찰은 정확한 추락 원인에 대해 조사 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com