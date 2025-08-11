치매 야기하는 '사회적 고립', 청소년 뇌 기능 발달에도 영향

|
사회적 고립이 노년기 치매 위험을 높이는 중요한 요인으로 알려진 가운데, 청소년기 뇌 기능 발달에도 영향을 끼칠 수 있다는 동물실험 결과가 나왔다.
연구 결과, 자극과 사회적 교류가 풍부한 환경에서 자란 생쥐는 고차원적 시각 및 촉각 처리 능력이 향상된 것으로 확인됐다. 신경계가 적절한 운동 반응을 실현하기 위해 감각 정보를 수집하고 해석하는 '감각-운동 통합'(sensorimotor integration) 기능도 강화됐다. 반면 사회적 고립 환경에 사육된 생쥐는 뇌 전체의 기능적 연결이 저하됐고, 특히 후각 영역에서 자극을 제대로 인식하지 못하면서 냄새를 맡는 기능이 떨어지는 것으로도 나타났다.
연구팀은 청소년 및 청년기에 경험하는 생활 환경이 뇌의 통합적 감각 기능 및 신경망 형성에 큰 영향을 미친다는 점을 시사한다고 봤다. 사회적 교류는 뇌 기능을 향상하지만, 사회적 고립은 뇌의 감각 처리 신경망에 손상을 가할 수 있다는 것이다.
앞서 일본 연구팀은 다른 사람들과 사회적 접촉이 거의 없는 노인들은 사회적 접촉이 잦은 사람들보다 전반적인 뇌 부피와 치매 영향을 받는 뇌 부위 크기가 많이 줄어든다는 연구 결과를 내놨다.
농촌 노인을 대상으로 한 우리나라 연구에서도 객관적 사회적 고립은 초기 노인, 주관적 사회적 고립은 후기 노인에게서 치매 위험을 증가시키는 주요 요인으로 거론된 바 있다.
