하이트진로 아메리카, 美 '치맥페스트' 타이틀 스폰서 참여

기사입력 2025-08-11 11:06


하이트진로 아메리카, 美 '치맥페스트' 타이틀 스폰서 참여
하이트진로의 '연못맥주' 이벤트 모습/제공: 하이트진로 아메리카

하이트진로의 미국 법인 하이트진로 아메리카가 오는 10월 미국 캘리포니아 오렌지카운티에서 열리는 '2025 치맥페스트'에 타이틀 스폰서로 참여한다고 11일 밝혔다.

미국에서도 인기를 얻고 있는 '테라'를 행사 공식 맥주로 제공하고, 스폰서 브랜드는 'Terra-Jinro'(테라-진로)를 사용할 예정이다. 단독 홍보부스에서는 다양한 이벤트를 펼칠 계획이다.

하이트진로 아메리카는 이번 행사에 전주 가맥축제 등에서 선보인 '맥주연못'을 설치할 계획이다. 행사장 특별부스에 얼음으로 가득 채운 맥주연못에서 시원한 맥주를 현지인들에게 판매, 색다른 볼거리를 제공할 계획이다. 또 해외에서 인기를 얻고 있는 과일 소주를 준비, 미국 현지인들에게 한국 주류의 다양한 맛을 선보일 계획이다.

사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 됐던 '소맥제조 라이센스'를 즉석에서 발급해주는 소맥 만들기 이벤트를 진행, 현장을 찾는 외국인들에게 재미뿐만 아니라 한국 회식문화를 간접 체험할 것으로 기대하고 있다.

하이트진로 아메리카 측은 "미국 프로야구단 LA다저스의 공식 맥주로 채택돼 미국 소비자들에게 다가섰다"며 "이번 치맥페스트 행사를 통해 K맥주의 위상을 알리겠다"고 밝혔다.

한편, 2025 오렌지카운티 치맥페스트는 오는 10월 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)의 축구장 2배 규모에 달하는 행사장에서 진행될 예정이다.

K컬처 전반을 소개하는 복합 문화 행사로 기획돼 치킨과 맥주라는 대표적인 K푸드 조합은 물론 다양한 우리 먹거리와 현지인들이 선호하는 상품과 서비스가 한자리에 선보일 계획이다.

행사는 참컴의 미주 법인 참컴USA와 LA에서 한국 중소기업의 미국 진출을 돕는 회사인 링크원이 설립한 특수 목적법인(CHIMAC-FEST LLC)이 주최한다.

내년 치맥페스트는 미국 캘리포니아주 오렌지카운티를 비롯해 조지아주애틀랜타, 뉴저지주 포트리(Fort Lee), 유타주 솔트레이크시티 등에서도 개최를 검토하고 있다.

