스포츠조선

"매일 땅콩 한 줌씩 먹으면 노화 방지 효과"

기사입력 2025-08-11 14:06


"매일 땅콩 한 줌씩 먹으면 노화 방지 효과"
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 매일 한 줌씩 땅콩을 섭취하면 노화 방지 효과를 얻을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

스페인 바르셀로나대학교 공동 연구팀은 땅콩이 세포 노화 속도를 늦추는 데 효과가 있다는 연구 결과를 국제 학술지 '항산화(Antioxidants)'에 게재했다.

연구팀은 18~33세 성인 58명에게 6개월 동안 매일 25g의 땅콩 또는 땅콩버터를 섭취하도록 했다.

단, 레스베라트롤이라는 페놀 화합물이 풍부한 식품(와인, 포도, 다크 초콜릿(70% 이상), 베리류)은 섭취가 제한되었으며, 영양 성분이 땅콩과 유사한 다른 견과류(피스타치오, 호두, 아몬드, 헤이즐넛)도 섭취하지 않도록 했다.

연구진은 관찰 기간 동안 정기적으로 침 샘플을 채취해 DNA 속 '텔로미어' 길이를 측정했다.

텔로미어는 염색체의 끝부분에 위치한 DNA 조각으로, 세포의 수명·노화와 밀접한 관련이 있는 구조다.

세포가 분열할 때마다 조금씩 짧아지는 '생물학적 시계'라고 볼 수 있다.

텔로미어의 길이가 짧아지는 속도를 늦추면 노화와 관련된 질병 위험을 줄이고 수명을 늘릴 수 있다는 것이 과학계의 일반적인 견해다.


6개월간의 실험 결과, 땅콩을 섭취한 그룹의 텔로미어 감소 속도는 땅콩버터 그룹의 절반 수준에 불과했다.

이에 대해 연구팀은 "텔로미어 단축은 심장병, 당뇨병, 암 등 노화 관련 질병과 연관이 있다"며 "땅콩 섭취는 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있다"고 밝혔다.

단, 소금이 첨가되지 않은 땅콩을 선택하는 것이 좋다. 나트륨 섭취는 혈압 상승을 유발할 수 있기 때문이다.

연구팀은 "이번 연구는 젊고 건강한 참가자를 대상으로 시행된 만큼 향후 연령대를 확대해 추가 조사를 실시할 필요성이 있다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.