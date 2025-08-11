출시 10년 맞은 삼성월렛 "결제 넘어 디지털 지갑 플랫폼으로 진화"

|
삼성전자가 서비스 중인 삼성월렛이 디지털 지갑 플랫폼으로 진화하고 있다. 삼성월렛은 2015년 8월 지갑 없이도 모바일만으로 결제가 가능한 서비스를 시작으로 일상 생활 전반을 연결하는 새로운 디지털 라이프 경험을 주는 통합 디지털 월렛 플랫폼으로 성장했다.
삼성월렛은 단순한 모바일 결제 기능을 넘어 교통카드 멤버십, 계좌 관리 및 이체, 항공권·티켓, 모바일 쿠폰 등 다양한 서비스를 제공하고 있다. 실물 신분증과 동일한 행정적 효력을 가진 모바일 주민증록증과 운전면허증, 국가보훈등록증, 모바일 학생증, 전자증명서 조회 및 제출 등 디지털 신원 확인 기능까지 지원한다. 자동차 키(UWB, NFC 지원) 기능을 지원해 일상 생활 속 각종 편의 기능들을 하나의 디지털 월렛 플랫폼에 담았다.
혁신적인 기능과 서비스로 국내에서 삼성월렛의 가입자 수는 2015년 160만명에서 2025년 현재 1,866만명으로 10년간 약 11배가 증가했다. 대한민국 국민 중 3명 중 1명은 삼성월렛을 사용하고 있는 셈이며, 매일 1660만번의 삼성월렛이 실행되고 있다는 게 삼성전자의 설명이다. 연간 결제 금액은 2016년 3조6000억원에서 2024년은 88조6000억원으로 약 24배 증가했다. 총 누적 결제금액은 약 430조원에 달한다.
국내에서 등록한 카드로 NFC 기반 비접촉 결제가 가능한 전 세계 가맹점에서 손쉽게 결제할 수 있으며, GLN(Global Loyalty Network) 제휴 국가에서는 현지 가맹점의 QR 코드를 스캔해 삼성월렛 내 GLN 계좌로 바로 결제할 수 있다. 12개국 85개 도시에서 별도의 교통카드 없이 신용카드만으로 지하철과 버스를 바로 이용할 수 있으며 전 세계 주요 통화에 대한 환전 신청 및 당일 수령 서비스도 제공된다. 삼성전자는 AI 기술과 결합을 통해 개인 맞춤형 서비스를 강화하고, 특히 온라인 결제 분야를 중심으로 고객 경험을 자동화, 지능화 할 계획이다.
채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 "삼성월렛이 다양한 기술을 기반으로 실제 지갑 이상의 편의성과 고객 경험을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.
한편 삼성전자는 삼성월렛 10주년을 기념해 다양한 혜택을 제공하는 고객 프로모션을 진행한다. 카드사와 제휴를 통해 8월 31일까지 온라인 결제에 대한 캐시백 이벤트를 진행한다. 해당 기간 삼성월렛을 통해 카드를 이용한 사용자에게는 캐시백과 함께 다양한 경품 당첨 기회를 제공한다.
8월 11일부터 8월 24일까지는 삼성월렛 결제시 경품 당첨 결과를 즉시 확인할 수 있는 이벤트를 선보인다. 9월 10일까지 삼성월렛 10주년 기념 SNS 공유, 퀴즈 맞추기 이벤트 등을 통해 순금으로 제작된 신용카드 사이즈의 카드와 모바일 상품권 등 풍성한 혜택도 제공한다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com