KCC글라스 홈씨씨, 단열등 성능 강화한 프리미엄 창호 '홈씨씨 윈도우 …

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 단열 성능을 강화한 프리미엄 창호 신제품 '홈씨씨 윈도우 ONE(원)빌라즈'를 출시했다고 밝혔다.
이 제품은 고단열 구조의 '홈씨씨 윈도우 ONE' 프레임에 주거용으로 특화해 개발한 더블로이유리인 '빌라즈(VILAZ)'를 결합해 에너지 효율을 극대화한 것이 특징이다.
빌라즈는 KCC글라스가 최신 코팅 기술로 가공성을 개선해 고급 상업용 건축물에만 주로 쓰이던 더블로이유리를 아파트 등 주거용 건축물에도 적용할 수 있도록 개발한 유리다. 일반유리나 코팅막을 한 차례만 입힌 싱글로이유리 대비 단열 효과가 뛰어나 빌라즈가 적용된 홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈의 발코니용 이중창은 에너지소비효율 1등급을 충족한다.
또한 홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈는 사생활 보호 효과와 빛 반사로 인한 불편을 개선한 점도 눈에 띈다. 빌라즈의 이중 은 코팅막으로 인해 외부에서 내부가 잘 보이지 않아 외부 시선 차단에 유리하며 약 8% 수준의 낮은 빛 반사율로 눈부심 등 인근 건물에 미치는 빛 공해를 줄여 준다.
슬림한 프레임과 수밀성을 고려한 배수 구조도 장점이다. 프레임 두께를 줄이고 유리 면적을 넓혀 채광성과 개방감을 높였으며 창틀 내부를 계단형 낙차 배수 구조로 설계해 장마철 강한 비바람에도 빗물 유입을 방지할 수 있도록 했다.
이와 함께 KCC글라스가 가공부터 조립까지 전 공정을 직접 관리하는 '완성창' 제품으로 업계 최장인 13년의 품질 보증을 제공한다.
KCC글라스는 지난 6월 제로에너지건축물(ZEB) 인증 의무가 민간 부문으로 확대되는 등 정부의 에너지 절감 정책이 강화되면서 건축물의 에너지 효율성을 좌우하는 고단열창호의 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 새롭게 출시한 홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈로 리모델링 및 재건축 시장 공략을 강화 할 계획이다.
KCC글라스 관계자는 "홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈는 고급 상업용 건축물에만 주로 적용되던 더블로이유리를 적용해 우수한 단열 성능과 함께 다양한 기능까지 구현한 창호 제품으로 주거용 창호 시장에 더블로이유리의 대중화를 이끌 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
