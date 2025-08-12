스포츠조선

"아내가 11개월간 부부관계 피해" 이혼 소송, 법원 판단은?

기사입력 2025-08-12 10:18


"아내가 11개월간 부부관계 피해" 이혼 소송, 법원 판단은?
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 남편이 11개월 동안 부부관계가 없었다며 이혼 소송을 제기했다.

법원은 원고인 남편의 손을 들어주며 신부 측에 결혼 지참금을 돌려주라고 판결했다.

남방도시보 등 중국 매체들에 따르면 허베이성에 사는 남편 A(25)는 신부 B(23)와 지난 2021년 5월 지인의 소개로 약혼을 했다.

둘은 지역 관습에 따라 지난해 3월 결혼식을 올렸지만 혼인 신고는 하지 않았다.

또한 둘은 결혼식 이후 11개월 동안 함께 살았지만 단 한 번도 부부관계를 갖지 않았다.

남편 A는 "아내가 여러 가지 이유와 핑계로 잦은 외출을 했고, 각각 다른 침대에서 잠을 잤다"고 주장했다.

이어 그는 "성관계를 요구하면 아내가 화를 내며 몸을 만지지도 못하게 했다"면서 "그녀는 결혼을 이용해 돈을 벌 목적이었다"고 덧붙였다.

화가 난 A는 올해 2월부터 별거를 시작했다.


이혼을 결심한 그는 아내와 처가 식구들을 상대로 신붓값 25만 5300위안(약 5000만원)을 돌려달라며 소송을 제기했다.

이에 B씨 측은 신붓값이 사실과 일치하지 않는다고 항변했다.

또한 별거 시기는 올해 3월부터였는데, A와 그의 어머니가 B를 집에서 쫓아내어 두 사람이 별거하게 됐다고 반박했다.

그러면서 B씨 측은 "이는 A측에 명백한 귀책사유가 있음을 보여주는 것으로 신붓값을 돌려줄 필요가 없다"고 강조했다.

이에 법원은 "둘은 결혼식을 올렸지만 실제 부부는 아닌 것으로 판단된다"면서 "여러 비용을 고려한 결과 피고인 B씨 측이 신붓값 18만 위안(약 3500만원)을 돌려주는 게 합당하다"고 판결했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.