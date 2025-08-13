스포츠조선

SK텔레콤, 'AI 독립' 다큐 공개 …"AI 인프라가 AI시대 주권 핵심"

기사입력 2025-08-13 10:10


SK텔레콤, 'AI 독립' 다큐 공개 …"AI 인프라가 AI시대 주권 핵…

SK텔레콤이 광복 80주년을 맞아 다큐멘터리 콘텐츠 '광복 80년, 그리고 보이지 않는 전쟁 : AI 독립'을 자사 유튜브 채널에 공개했다고 13일 밝혔다. 다큐멘터리는 국내외 다양한 AI 연구개발 사례를 통해 세계적 수준에 도달한 국내 AI 기술력과 이를 뒷받침하기 위해서는 AI DC(데이터센터)와 같은 AI인프라가 AI시대 주권의 핵심임을 알리기 위해 기획됐다.

다큐멘터리 제작에는 역사학자 김재원 교수를 비롯해 한국인공지능협회 김현철 회장, 서울대학교 김건희 교수, 카이스트 명현 교수 등 국내 역사 및 AI 분야 전문가들이 참여했다. 이들은 광복의 의미와 대한민국 AI 산업 현황, AI 독립을 위한 인프라의 중요성 설명한다. 특히 파리 올림픽 펜싱 사브르 2관왕 오상욱 선수도 다큐멘터리 나레이터로 참여해 영상의 몰입도를 높였다.

다큐멘터리는 AI가 단순한 기술을 넘어 국가 주권이 걸린 전략 자산인 동시에 AI 기술뿐 아니라 AI DC와 같은 핵심 인프라를 보유한 국가만이 소버린 AI를 통한 AI시대 주권을 확보할 수 있다고 강조한다.

SK텔레콤의 AI DC 경쟁력 확보 노력도 소개한다. SK텔레콤은 동북아 최대 규모의 하이퍼스케일 울산 AI DC 구축 추진, 국가 'AI-컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원) 사업' 사업자 선정, 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 정예팀 선발, B200 GPU 클러스터 해인(海印, Haein) 구축 및 GPUaaS(GPU-as-a-Service) 출시 등 대한민국 소버린 AI 인프라 강화를 위한 노력을 이어가고 있다.

다큐멘터리는 SK텔레콤의 AI 기반 슈퍼노바(SUPERNOVA), 음원분리(Soundistill) 기술로 얼굴과 음성을 복원한 김구 선생, 유관순 열사, 윤봉길 의사 등 80년전 독립의 주역들과 현재 AI 주권 실현에 앞장서고 있는 AI 전문가, 미래 AI 시대의 주역이 될 학생 등 80인의 애국가 합창으로 마무리된다. 애국가 영상에는 광복 후 거리로 쏟아져 나와 만세 부르는 당시 국민들의 모습도 자연스럽고 생동감 있는 모습으로 재현해 감동을 더했다.

박규현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 "AI 주권 확보를 위한 AI 인프라 구축을 선도해 갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

