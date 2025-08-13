SK텔레콤, 'AI 독립' 다큐 공개 …"AI 인프라가 AI시대 주권 핵…

|
SK텔레콤이 광복 80주년을 맞아 다큐멘터리 콘텐츠 '광복 80년, 그리고 보이지 않는 전쟁 : AI 독립'을 자사 유튜브 채널에 공개했다고 13일 밝혔다. 다큐멘터리는 국내외 다양한 AI 연구개발 사례를 통해 세계적 수준에 도달한 국내 AI 기술력과 이를 뒷받침하기 위해서는 AI DC(데이터센터)와 같은 AI인프라가 AI시대 주권의 핵심임을 알리기 위해 기획됐다.
SK텔레콤의 AI DC 경쟁력 확보 노력도 소개한다. SK텔레콤은 동북아 최대 규모의 하이퍼스케일 울산 AI DC 구축 추진, 국가 'AI-컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원) 사업' 사업자 선정, 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 정예팀 선발, B200 GPU 클러스터 해인(海印, Haein) 구축 및 GPUaaS(GPU-as-a-Service) 출시 등 대한민국 소버린 AI 인프라 강화를 위한 노력을 이어가고 있다.
다큐멘터리는 SK텔레콤의 AI 기반 슈퍼노바(SUPERNOVA), 음원분리(Soundistill) 기술로 얼굴과 음성을 복원한 김구 선생, 유관순 열사, 윤봉길 의사 등 80년전 독립의 주역들과 현재 AI 주권 실현에 앞장서고 있는 AI 전문가, 미래 AI 시대의 주역이 될 학생 등 80인의 애국가 합창으로 마무리된다. 애국가 영상에는 광복 후 거리로 쏟아져 나와 만세 부르는 당시 국민들의 모습도 자연스럽고 생동감 있는 모습으로 재현해 감동을 더했다.
