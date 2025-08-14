소화 불량에 무기력증까지…'휴가 후유증' 현명하게 극복하려면?

|
일상으로 돌아가야 할 시기가 다가온다.
휴가 중 불규칙한 수면 습관이 생활리듬을 깨뜨린 것이 가장 큰 원인이다. 재충전을 위한 휴가가 도리어 일상생활에 지장을 주게 되는 것이다. 집중력과 의욕 저하로 이어지기 쉽다.
대부분 2~3일 내 회복되지만, 일주일 이상 지속되거나 악화되는 경우도 적지 않다. 장거리 해외 여행으로 시차 적응이 필요한 경우 회복기간은 더 길다.
적당한 활동도 휴식과 병행돼야 한다. 햇볕을 쬐며 30분 정도 걷기, 출근 전후 스트레칭으로 혈액순환 촉진 등 가벼운 산책과 스트레칭이 좋다. 온찜질 및 따뜻한 샤워도 근육통·피로 완화에 효과적이다.
과일·채소로 비타민C 등을 보충하고 충분한 단백질과 수분 섭취도 권장된다. 이와 함께 출근 후 1주일 정도는 술자리를 피하고 과음·과식을 자제하는 것이 도움이 된다. 카페인 과다 섭취도 금물이다. 일주일 정도는 카페인이 다량 들어간 커피, 녹차, 에너지 드링크 등을 피하는 것이 좋다.
무기력 증상 등이 2주 이상 지속되면 우울증, 만성피로로 발전할 가능성이 있어서 전문가 상담을 받는 것도 권장된다.
