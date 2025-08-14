롯데관광개발, 추석연휴 도야마 직항 전세기 상품 선보여

14일 롯데관광개발에 따르면 도야마 직항 전세기 상품은 직항 정기 노선이 없는 도야마까지 대한항공 특별 전세기를 통해 직항으로 운항되며, 출발일은 10월 3일과 7일 단 두 차례다. 가격은 1인 기준 279만 9000원(각종 세금 포함)부터다.
도야마 직항 전세기 상품은 가을 단풍이 절정에 이르는 시기에 맞춰 기획됐다. 4박 5일의 일정동안 일본의 알프스라 불리는 다테야마-쿠로베 알펜루트를 비롯해 청정 휴양지 가미코치, 단풍이 물든 협곡을 달리는 쿠로베 협곡 토롯코 열차 등 일본 가을의 정수를 담은 일정을 만나볼 수 있다.
알펜루트 구간은 다테야마에서 나가노까지 총 37.4km 거리로 케이블카, 버스, 로프웨이, 고원 버스 등 다양한 교통 수단을 이용해 횡단하며 3000m에 달하는 북알프스 봉우리들이 만들어내는 수려한 경관을 감상할 수 있다. '신들의 정원'으로 알려진 가미코치에서는 에메랄드 빛 강의 풍경을 감상할 수 있으며, 유네스코 세계 문화유산으로 등재된 시라카와 합장촌은 마치 동화 속에 들어와있는 듯한 느낌을 받는다.
일본 료칸에서 숙박과 노천 온천이 포함돼 일본 온천하면 떠오르는 로망도 담아냈다. 히다 지역의 명물인 히다규(소고기) 요리를 포함한 가이세키 정찬도 제공된다.
롯데관광개발 관계자는 "도야마, 알펜루트 지역은 작년 한 해동안 약 2500명이 롯데관광 상품을 이용했을만큼 인기가 많은 곳"이라며 "오색 단풍으로 물드는 가을 시즌에 복잡한 경유 없이 편안한 직항 전세기 상품을 이용해 일본의 가을을 만끽할 수 있을 것"이라고 말했다.