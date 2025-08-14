스포츠조선

셀트리온제약, 2분기 매출액 1313억원…역대 최대 실적 달성

기사입력 2025-08-14 17:56


셀트리온제약, 2분기 매출액 1313억원…역대 최대 실적 달성

셀트리온제약이 역대 최대 2분기 매출을 달성했다.

셀트리온제약은 14일 경영실적 공시를 통해 올해 2분기 기준 매출액이 전년 동기 대비 12.1% 증가한 1313억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 64.8% 증가한 155억원을 달성했으며, 영업이익률도 4%p 이상 오른 11.8%를 기록했다. 올해 상반기 누적 매출액은 2438억 2000만원, 영업이익은 262억 5000만원으로 각각 전년 동기 대비 13.9%, 100.3% 성장했다.

케미컬 사업 부문에서는 663억원의 매출을 거뒀는데, 기존 주력 제품인 간장용제 '고덱스'가 전년 동기 대비 6.9% 성장한 160억원, 고혈압 치료제 '딜라트렌정'이 7% 늘어난 151억원의 매출을 기록하며 성장세에 힘을 보탰다. 생산 내재화를 완료한 당뇨병 치료제 '네시나'는 전년 동기 대비 65.7% 오른 64억원의 매출을 기록해 큰 폭의 매출 성장을 이뤘다. 이외에도 당뇨병 치료제 '액토스', 고혈압 치료제 '이달비'가 각각 18억원, 27억원 대의 매출을 달성했다.

바이오시밀러 사업 부문에서는 전년 동기 대비 58.3% 증가한 325억원의 매출을 기록하며 견고한 성장세를 이어갔다. 이 중 자가면역질환 치료제 '램시마', 유방암ㆍ위암 치료제 '허쥬마', 혈액암 치료제 '트룩시마'가 총 188억원의 매출액을 달성하는 한편, 자가면역질환 치료제 '유플라이마'는 전년 대비 129.4% 성장한 18억원, 항암제인 '베그젤마'는 125.5% 성장한 20억원의 매출액을 기록했다.

올해 출시한 신규 바이오시밀러 제품들도 매출 성장을 도왔다. 자가면역질환 치료제 '스테키마', 안질환 치료제 '아이덴젤트', 알레르기성 천식 치료제 '옴리클로', 골질환 치료제 '스토보클로-오센벨트' 등 신규 바이오시밀러의 매출이 본격화되면서 총 97억원의 매출액을 기록했다.

위탁생산 부문에서는 자가면역질환 치료제 '램시마SC', '유플라이마' 등 PFS(사전 충전형 주사기, Prefilled Syringe) 제품의 상업생산이 늘어나면서 전년 동기 대비 24.6% 성장한 232억의 매출을 기록했다.

셀트리온제약 관계자는 "기존 제품의 견고한 성장세와 신규 제품의 판매 본격화에 힘입어 역대 최대 2분기 실적을 달성했다"며 "앞으로도 안정적인 생산 기반을 바탕으로 주력 품목의 판매 경쟁력을 강화해 지속적인 성과를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

2.

성현아, 투병 고백 후 연락두절…6개월 만 근황 공개 "걱정 드려 죄송"

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

연예 많이본뉴스
1.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

2.

성현아, 투병 고백 후 연락두절…6개월 만 근황 공개 "걱정 드려 죄송"

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

2.

'정말 잘 데려왔네' 이제 적응 마쳤다는 이글스의 오빠, 3타점 활약으로 한화는 분위기 반전 3연승[대전현장]

3.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

4.

"왜 또 이런 일이" 4승8패 LG 상대해야 하는데, 최정이 사라졌다 [인천 현장]

5.

"병살 성공률이 높은" 쓰임새 많은 전천후 내야수, 상무 합격→12월 입대, 아쉽긴 하지만…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.