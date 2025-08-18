스포츠조선

한식진흥원-참컴, 미국 '치맥페스트' 업무협약...한식 콘텐츠 정보 공유

기사입력 2025-08-18 10:18


한식진흥원-참컴, 미국 '치맥페스트' 업무협약...한식 콘텐츠 정보 공유
이규민 한식진흥원 이사장(왼쪽에서 두 번째)과 유영선 참컴 대표(오른쪽에서 두 번째)는 업무협약을 체결하고 한식 콘텐츠 정보를 공유하며 치맥페스트 성공개최에 상호 협력키로 했다. 사진제공:참컴

농림축산식품부 산하 공공기관인 한식진흥원(이사장 이규민)이 미디어 컨설팅 전문회사 참컴(대표 유영선)과 함께 오는 10월 미국 LA에서 열리는 '치맥페스트'에서 한식 문화 확산에 나선다.

이를 위해 한식진흥원과 참컴은 최근 서울 종로구 북촌 한식문화공간 이음에서 업무협약을 체결하고 한식 콘텐츠 정보를 공유하며 치맥페스트 성공개최에 상호 협력키로 했다고 18일 밝혔다.

'2025 치맥페스트'는 오는 10월 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)의 축구장 2배 규모에 달하는 행사장에서 진행될 예정이다.

치맥페스트는 K컬처 전반을 소개하는 복합 문화 행사로 기획돼 치킨과 맥주라는 대표적인 K푸드 조합은 물론 다양한 우리 먹거리와 K상품을 한 자리에서 선보일 계획이다.

행사는 참컴의 미주 법인 참컴USA와 LA에서 한국 중소기업의 미국 진출을 돕는 회사인 링크원(대표 오세진)이 설립한 특수 목적법인(CHIMAC-FEST LLC)이 주관한다.

한식진흥원은 2010년 설립됐으며 한식이 글로벌 트렌드를 주도하는 산업으로의 발전을 지원하는 공공기관이다. 한식 전문인력을 양성하고 해외 우수 한식당을 지정하고 있다. 2023년부터 뉴욕 파리 런던 도쿄 등에 16개 한식당을 지정했으며 LA 싱가포르에서도 발굴할 예정이다.

또 전국에 30개 K-미식벨트를 조성하고 내년 전남 목포에 향토음식진흥센터를 개관, 발굴한 미식자원을 관광산업과 연계할 계획이다. 이음은 한식 전시 및 쿠킹 클래스를 진행하고 세미나실 도서관 등을 갖춘 복합공간으로 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 "이번 업무협약을 통해 한식의 가치와 매력을 국내외에 알리고, K-푸드의 글로벌 확산 기반이 마련되기를 기대한다"며 "앞으로도 다양한 협력을 통해 한식의 세계화를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

유영선 참컴 대표는 "올해 치맥페스트에서 다양한 한식 콘텐츠가 소개되길 기대한다"며 "내년 치맥페스트는 미국 LA를 비롯해 조지아주 애틀랜타, 뉴저지 포트리(Fort LEE), 유타 주 솔트레이크 시티 등에서도 개최를 검토하고 있다"고 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아파트 대출 無+차 6대 보유.."서장훈 재력 앞질렀다는 소문"

2.

윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

3.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

4.

유승준, 병역기피는 '약속' 아닌 '위법'인데…네 아이 앞세운 유튜브 컴백 '싸늘한 여론'[SC이슈]

5.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아파트 대출 無+차 6대 보유.."서장훈 재력 앞질렀다는 소문"

2.

윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

3.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

4.

유승준, 병역기피는 '약속' 아닌 '위법'인데…네 아이 앞세운 유튜브 컴백 '싸늘한 여론'[SC이슈]

5.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

2.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

3.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

4.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

5.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.