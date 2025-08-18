스포츠조선

친구 아내와 성관계로 정자 기증 '논란'…지금까지 7명 임신 성공

기사입력 2025-08-18


자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 30대 일본인 남성이 독특한 방식으로 자신의 정자를 기증해 논란이 일고 있다.

일본 매체 간사이TV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 일본 오사카에 거주하는 '하지메(38)'라는 가명의 남성은 여성과 직접 성관계를 맺거나 성관계 없이 정액을 전달하는 두 가지 방식을 통해 임신을 돕고 있다.

그가 정자 기증자가 된 것은 5년 전 대학 동창의 간절한 부탁으로 시작됐다.

불임 판정을 받은 친구가 아내와 아이를 갖기 위해 그에게 직접 아내와 잠자리를 가져 달라고 요청한 것이다.

하지메는 처음엔 충격을 받았지만 며칠 후 부탁을 수락했다.

다음 해 친구의 아내는 임신에 성공했고, 아이가 태어났다.

하지메는 "아이를 처음 봤을 때 복잡한 감정이 들었지만, 친구와 가족이 기뻐하는 모습을 보며 보람을 느꼈다"고 회상했다.

그는 이후 더 많은 사람을 돕기 위해 SNS 계정을 개설하고 익명으로 기증 활동을 시작했다.


매달 약 1만 1700엔(약 11만원)을 들여 감염병 검사를 받고 그 결과를 온라인에 공개하며, 신뢰성을 위해 대학 졸업장도 게시했다.

기증은 무료로 제공되며, 요청자가 부담하는 것은 교통비뿐이다.

하지메는 계약서 작성은 하지 않지만 출산 후 법적·경제적 책임을 지지 않겠다고 약속한다.

지금까지 20건 이상의 요청을 받았고, 7명의 여성이 임신에 성공했으며 그중 4명이 무사히 출산했다.

하지메는 "처음엔 불임 부부의 의뢰가 많을 것이라 예상했지만, 실제로는 여성 동성 커플과 결혼을 원치 않지만 아이는 원하는 미혼 여성의 수요가 더 많았다"고 전했다.

그의 기증 활동에 대해 네티즌들은 "공식 기록이 없으면 향후 근친혼 같은 사회적 문제가 발생할 수 있다", "수요가 분명히 존재하는 만큼 관련 법과 제도가 시대에 맞게 정비되어야 한다" 등의 글을 게시하고 있다.

논란에도 불구하고 하지메는 금전적 이익이 아닌 사회적 기여를 위해 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.

그는 "아이를 갖고 싶어 하는 사람들이 임신과 출산에 성공하는 모습을 보면 큰 만족감을 느낀다. 이것이 내가 계속 이 일을 하는 가장 큰 이유"라고 말했다.


