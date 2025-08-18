국내여행 정보 플랫폼 '대한민국 구석구석, 100만 회원 돌파 이벤트 …

|
한국관광공사가 '대한민국 구석구석'의 회원 100만 돌파를 기념해 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다. 대한민국 구석구석은 한국관광공사가 운영하는 국내여행 정보 통합 플랫폼이다.
한국관광공사에 따르면 대한민국 구석구석의 회원은 지난 7월 말 기준 100만을 돌파, 9월 17일까지 '100만 회원 달성 기념 퀴즈 이벤트'를 진행한다. 대한민국 구석구석 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 총 100명에게 지역 곳곳의 매력을 담은 선물 랜덤박스, 모바일 기프티콘 등을 제공할 예정이다.
최근에는 인공지능(AI)을 활용하여 여행기사와 댓글을 자동 요약해 제공하는 등 사용자 편의를 높이기 위한 새로운 시도를 하고 있다. 특히 카카오모빌리티, 티맵과의 협업으로 여행자의 이동 데이터를 활용해 실제 수요가 높은 인기 여행지나 시기별 방문 흐름을 반영한 생생한 콘텐츠를 선보이고 있다.
이상민 한국관광공사 국민관광실 실장은 "인공지능 기술을 활용해 시의성 있는 여행정보를 제공하고 사용자 맞춤형 여행 서비스를 지속 확대할 계획"이라며 "국민 누구나 편리하게 활용할 수 있는 사용자 친화적인 여행 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com