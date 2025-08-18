모나용평, '발왕산의 날' 기념 행사 성료…방문객과 생일 축하도

|
모나용평이 18일 '발왕산의 날'을 맞아 방문객과 함께하는 기념행사를 진행했다. 발왕산은 국내 산 중 유일하게 '생일'을 지정해 매년 축하하는 특별한 산이다. 올해도 산 정상과 그 일대에서 다채로운 프로그램이 진행됐다. 모나용평은 해발 1458m 발왕산 자락에 자리한 고원형 리조트로, 사계절 내내 다양한 레저와 문화, 휴식이 어우러지는 복합 관광지다.
18일 모나용평에 따르면 발왕산의 날 기념행사는 지난 2일부터 이어진 발왕산 축제의 마지막을 장식했다. 축제 기간 동안 발왕산 정상 공연, 버스킹, 버블 아트쇼, 트롯 콘서트, 발왕산 1458 콘서트, 한국 가곡의 밤 등 다양한 무대가 마련돼 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 축제의 열기를 이어받아 진행되는 '발왕산의 날'에는 산의 생일을 기념하는 특별한 하루가 마련된다. 행사 당일 발왕산 정상에서는 기념 생일떡이 제공된다. 특히 올해는 전 세계 1000여 명의 청소년이 보내는 발왕산 생일 축하 메시지를 수집?기록해, 발왕산의 가치를 세계에 알리고 미래 세대와 함께 공유하는 의미 있는 시간을 더했다.
