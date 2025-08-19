스포츠조선

치매 위험 높이는 '청력손실'…"조기에 보청기 사용하면 발병 위험 감소"

기사입력 2025-08-19 09:41


치매 위험 높이는 '청력손실'…"조기에 보청기 사용하면 발병 위험 감소"
이미지=픽사베이

청력 손실이 치매 발병 위험 증가에 영향을 주는 것으로 알려진 가운데, 보청기 사용시 70세 전 치매 발병 위험을 60% 이상 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국의사협회 저널 JAMA 신경학(JAMA Neurology)에 실린 미국 텍사스대 글렌 빅스 알츠하이머병·신경퇴행성질환 연구소 수다 세샤드리 박사팀 연구 결과다.

연구팀은 1948년 시작돼 지금도 진행 중인 프레이밍엄심장연구(FHS)의 참여자와 그 자녀 2953명의 데이터를 이용해, 청력손실 및 보청기 사용 여부와 치매 발병 위험 간의 관계를 분석했다.

치매가 없는 60세 이상 FHA 참여자(평균 연령 68.9세) 중 부모 코호트는 1977~1979년, 자녀 코호트는 1995~1998년에 각각 0.5, 1.0, 2.0, 4.0㎑ 순음청력검사(PTA)를 받았고, 작은 말소리나 먼 거리 대화가 잘 안 들리는 수준인 26㏈ 이상인 경우 청력손실로 분류됐다.

자가 보고를 통해 보청기 사용 여부를 조사했고, 청력손실과 보청기 사용, 치매 발병 위험 분석은 70세 미만과 이상으로 나눠 시행했다. 추적 기간에 치매 진단을 받은 사람은 583명(19.7%), 이 중 245명(42%)이 청력검사 당시 70세 미만이었다.

분석 결과 청력검사 당시 70세 미만이고 청력손실이 발견된 후 보청기를 사용한 그룹은 보청기를 사용하지 않은 그룹보다 모든 원인에 의한 치매 발생 위험이 61% 낮은 것으로 나타났다. 또 청력손실이 없는 그룹은 청력손실이 있는 그룹보다 치매 발생 위험이 29% 낮았다.

나이, 성별, 혈압, 심혈관질환(CVD) 등을 반영해 10년간의 뇌졸중 위험을 예측하는 프레이밍엄 뇌졸중 위험 점수(FSRP)와 교육 수준의 영향을 반영해도 이런 위험은 변화가 없었다. 그러나 70세 이상에서는 보청기 사용과 치매 발생 간 연관성이 나타나지 않았다.

연구팀은 노화 관련 청력손실은 치매 발병의 알려진 위험 요인이지만 중등도-중증 청력손실 환자 가운데 17%만 보청기를 사용하고 있다는 점에 주목했다. 연구팀은 이 연구가 치매 발병 위험을 줄이기 위해 보청기를 사용하는 것이 중요하다는 것을 시사한다면서, 청력손실에 대한 조기 개입이 치매 위험을 낮추는 데 중요하다는 것을 명확히 보여준다고 강조했다.


앞서 2003~2017년 덴마크 성인 57만 3000여명을 대상으로 한 대규모 코호트 연구에서도 보청기를 사용하지 않는 청력 손실이 있는 사람은 보청기를 사용하는 사람에 비해 치매 위험이 높다는 연구 결과가 나온 바 있다.

한편 미국의학협회 저널 JAMA 이비인후과-두경부외과학(JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery)에 실린 논문에서 미국 존스홉킨스대 블룸버그 공중보건 대학원 제이슨 스미스 교수팀은 고령자 추적 관찰 연구 결과 치매 발병 사례 3명 중 1명은 청력 손실의 영향을 받은 것으로 나타났다. 연구팀은 이 연구 결과는 노인 청력 손실을 치료하면 많은 노인의 치매를 지연시킬 수 있음을 시사한다며 공중 보건 개입을 통해 노인들의 청력 손실을 치료하면 광범위한 치매 예방 효과를 거둘 수 있다고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

5.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.