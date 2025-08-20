한림대강남성심병원, 21일 '가려움증, 아토피 완전정복' 무료 강좌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 오는 21일 오후 3시 본관3동 4층 미카엘홀에서 '가려움증, 아토피 완전정복'을 주제로 건강강좌를 개최한다. 이번 강좌는 사전 신청이나 등록비 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다.
김혜원 교수는 "아토피피부염과 가려움증은 단순히 알레르기뿐 아니라 여러 신경·면역학적 기전이 복합된 질환으로, 환자 개인에 맞는 맞춤형 치료가 중요하다"며 "이번 건강강좌가 만성 피부질환으로 힘들어하는 지역주민들에게 실질적인 도움을 드리는 자리가 되길 바란다"고 말했다.
한편, 한림대학교강남성심병원은 올해 다양한 주제의 정기 건강강좌를 마련해 지역주민의 건강 관리를 적극 지원하고 있다. 예정된 건강강좌 일정을 보면 ▲8월 28일 키 작다고 병은 아니에요! 저신장에 대한 궁금증 해결(소아청소년과 이혜진 교수) ▲9월 25일 척추관협착증 내시경 수술법(정형외과 박현진 교수) ▲10월 10일 여성암 경고신호! 부인암, 조기 발견이 생명을 지킨다(산부인과 박성택 교수) ▲12월 19일 갑상선암, 미리 알고 대비하는 당신의 건강 비밀(이비인후과 이동진 교수) ▲12월 29일 당뇨병 한눈에 익히기(내분비내과 배재현 교수) 주제로 진행한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|