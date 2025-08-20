대웅제약, 대부도서 'ESG 디지털헬스 의료봉사' 진행

|
대웅제약이 경기도 안산시 대부남동 경로당에서 주민 76명을 대상으로 'ESG 디지털헬스 의료봉사'를 진행했다.
지난 6월 육도에 이어 진행된 두 번째 도서 지역 의료봉사로, 디지털 헬스 기술을 통해 실질적인 건강 관리 기회를 제공하고 의료 형평성과 ESG 가치를 동시에 실현하는 데 의미가 있다. 대웅제약을 비롯한 6개 디지털헬스 기업(씨어스테크놀로지, 아크, 엑소시스템즈, 에이슬립, 에버엑스, 메디컬AI)으로 구성된 의료봉사단은 38도의 무더위 속에서도 대부남동 경로당을 찾아, 의료 사각지대 해소를 위한 활동을 펼쳤다.
디지털 헬스케어 기기 기반 현장 스크리닝 결과, 유소견자가 다수 확인됐다. AI 안저검사(위스키·옵티나)에서는 주민의 약 40%에서 실명 위험 질환 의심 소견이 관찰됐고, 근감소증 검사(엑소메드-딥사크)에서는 약 48%가 의심·주의 단계로 분류되어 정밀 검진을 권장했다. 또한 근골격 검사(모라 뷰)에서는 약 65%에서 자세 정렬 이상이 확인돼, 현장에서 맞춤형 운동을 안내했다.
이번 봉사에서는 병원을 찾기 어려운 대부도 주민들이 단순히 혈압이나 혈당을 측정하는 수준을 넘어, 평소 접하기 힘든 최신 디지털 헬스케어 기술로 자신의 건강 위험 신호를 사전에 확인하고 필요한 생활습관 개선 방향까지 짚어볼 수 있었다. 특히 심부전, 부정맥, 근감소증, 수면무호흡 등 일반적인 검진에서 놓치기 쉬운 질환들을 조기에 살펴볼 수 있었다. 궁극적으로는 만성질환의 조기 발견과 예방 중심의 건강관리를 실현함으로써, 의료 사각지대 해소에 실질적으로 기여할 수 있는 디지털 헬스 기반 모델로 주목받고 있다.
조병하 대웅제약 디지털 헬스케어 사업부장은 "이번 봉사는 대웅제약이 지향하는 '모두가 건강한 세상'을 구현하기 위한 ESG 경영 실천의 일환"이라며, "앞으로도 디지털 헬스케어 기술을 통해 지역사회와 상생하고, 의료 접근성이 낮은 곳에 지속적으로 도움을 전하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com