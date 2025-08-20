스포츠조선

현대차그룹, SW 개발 생태계 구축…SDV 시대 가속화 앞장

기사입력 2025-08-20 13:30


◇Pleos SDV 스탠다드 포럼에서 현대차·기아 AVP본부장 송창현 사장이 발표하는 모습.

현대자동차그룹이 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어를 중심으로 진화하는 자동차) 시대 가속화를 위해 주요 협력사와 최신 기술 표준 및 SW(소프트웨어) 개발 체계를 공유하며 협력 기반을 강화했다.

20일 현대차그룹에 따르면 이날 경기도 판교 소재 소프트웨어드림센터 사옥에서 현대모비스, 현대케피코, 보쉬, 콘티넨탈, HL만도 등 국내외 주요 제어기 분야 협력사 총 58개사의 엔지니어링 핵심 인력이 참석한 가운데 'Pleos(플레오스) SDV 스탠다드 포럼(포럼)'을 개최했다.

포럼은 자동차 산업이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 전환되는 가운데 본격적인 SDV 양산을 준비하는 과정에서 기존의 공급망 구조를 혁신하고 업계 전반의 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

SDV는 하드웨어가 완성되는 시점에 기능이 고정되는 기존 차량과 달리 차량 출고 후에도 지속적인 소프트웨어 업데이트와 기능 확장이 가능한 플랫폼을 의미한다. SDV가 실제 양산에 이르기 위해서는 완성차 제조사뿐만 아니라 부품사, 소프트웨어 개발사, 보안·진단·검증 분야까지 포함한 전 분야의 개발 환경이 소프트웨어 중심으로 재편되어야 하며, 이를 뒷받침할 표준과 협력 체계가 필요하다.

현대차그룹은 포럼을 통해 SDV 전환에 필요한 최신 기술 표준과 개발 체계를 협력사에 공유하고 소프트웨어 중심의 협력 체계를 사전에 구축함으로써 산업 생태계의 전환 속도를 한층 가속화한다는 전략이다.

포럼에서는 SDV 양산을 위한 차량 개발 방식의 전환, 최적화된 하드웨어와 유연한 소프트웨어 아키텍처 CODA 적용, Pleos Vehicle OS를 통한 차량 소프트웨어 개발, 지속 확장 가능한 외부 디바이스 표준화 구조(Plug & Play), OEM-협력사 간 통합 소프트웨어 개발 도구체계 등 5개 세션으로 진행됐다.


각 세션은 지난 3월 열린 개발자 컨퍼런스 'Pleos 25'에서 발표된 방향성을 한 단계 구체화한 것으로 현대차·기아와 포티투닷(42dot)의 기술 담당 임원들이 직접 발표 및 패널 토론과 질의 응답을 통해 SDV 전환 과정에서 직면하는 과제와 이에 대응하기 위한 전략을 설명했다.

세션 가운데 SDV 개발을 지원하는 표준화된 소프트웨어 개발 체계를 소개하고 협력사들이 이를 자사 개발 환경에 적용할 수 있는 구체적인 가이드도 제시했다. 해당 체계는 소프트웨어 사양 정의부터 기능 검증과 개발 이슈 및 산출물 관리에 이르는 전 과정을 수행할 수 있도록 구성, 현대차그룹과 협력사가 보안을 유지한 채 개발 데이터를 실시간으로 연계·공유할 수 있는 게 특징이다.


현대차그룹은 포럼을 계기로 협력사들이 SDV 시대에 발맞춘 새로운 사업 기회를 발굴할 수 있도록 지원하고, 정기적인 포럼 운영을 통해 지속적으로 기술 로드맵을 공유하는 등 기술 개발 환경을 빠르게 전환하기 위한 협력을 이어갈 계획이다.

송창현 현대차·기아 AVP본부장(사장)은 "SDV 구현을 위해서는 핵심 파트너 간 긴밀한 협력과 표준화된 개발 체계 확산이 필수"라며 "지속적인 기술 표준 배포를 통해 SDV 양산 공급망 체계를 갖추고, 소프트웨어 중심의 상호 협력 네트워크를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

