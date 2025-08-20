2025년 APEC 정상회의에 따른 식품접객업 등 간담회 개최

APEC준비지원단은 20일 '더케이호텔 경주'에서 식당, 카페, 골프장, 유원시설 등 영업체 운영자를 대상으로 APEC 정상회의 기간 안전·통제 관련 정보를 공유하기 위한 간담회를 개최했다.
이날 간담회에는 김상철 APEC준비지원단장을 비롯해 경상북도, 경주시, APEC정상회의경호안전통제단(이하 경호안전통제단), 경상북도경찰청, 경상북도문화관광공사 소속 담당자 20여 명과 식품접객업, 골프장, 유원 시설 등 영업체 운영자 200여 명이 참석했다.
정부가 공개한 2025년 APEC 일정은 10월 27일(월)부터 11월 1일(토)까지다. 경호안전통제단은 이 기간에'열린 경호, 낮은 경호'라는 기본 방침에 따라 APEC에 따른 주민 불편을 최소화하고자 하지만 각국 정상과 시민의 안전을 위하여 보문단지 일원 진출입이 일부 통제됨을 설명했다. 이어서 경북경찰청은 차량 소통 및 통제 관련 기타 세부 사항을 설명했다. APEC 준비 관계자들이 설명을 마친 후 골프장, 유원시설, 식품접객업 등 영업체 운영자들의 영업활동과 차량 운행에 관한 다양한 질의가 이어졌으며 궁금증을 해소하기 위한 분야별 담당자들의 상세한 답변이 있었다.
APEC 정상회의 기간 보문단지 진입 시 개인차량은 기본적으로 환승주차장에서 정차 후 셔틀버스로 갈아타 이동하게 된다.
또한 행사 기간 중 경주시 지역은 의전차량, 행사지원 차량 등으로 교통 혼잡이 예상되어 자율적인 차량 2부제를 실시할 계획이다. 차량 2부제 실시 기간에 자동차 끝 번호가 홀수이면 홀수일에 짝수이면 짝수일에 자가용 승용차 운행을 스스로 제한하면 된다.
특히, APEC 기간 중 보문단지에는 1일 최대 각 회원국 대표단 7~8천 명 및 경호 관련 종사자 2만여 명이 상주할 것으로 예상되어 식당, 카페 등 식품접객업의 적극적인 협조가 필요하다는 의견도 제시되었다.
김상철 APEC준비지원단 단장은 "2025년 APEC을 맞아 보문단지 내 도로 등 각종 인프라가 정비되고 있으며 야간 경관 개선사업도 추진 되고 있다"며 "2025년 APEC 성공개최를 통해 경주가 세계 10대 관광지로 도약할 수 있도록 여기에 참석하신 모든 분의 협조를 부탁드린다"고 말했다.
|