네슬레코리아, '네스카페 돌체구스토 네오' 출시 "홈카페족 공략"

기사입력 2025-08-21 11:05


네슬레코리아, '네스카페 돌체구스토 네오' 출시 "홈카페족 공략"

네슬레코리아가 21일 차세대 커피 시스템 '네스카페 돌체구스토 네오'를 국내에 첫 공개했다.

네스카페 돌체구스토 네오는 하나의 머신에서 스타벅스 커피를 비롯한 7종의 커피를 3가지 브루잉으로 즐길 수 있는 게 특징이다. 에스프레소를 위한 고압 추출, 리얼 아메리카노를 재현하는 탑업(top-up) 추출, 드립 커피를 완성하는 슬로우 브루(slow brew) 추출 등이다.

네스카페 돌체구스토 네오는 하우스 블렌드(아메리카노), 에스프레소 로스트, 아이스 아메리카노, 브렉퍼스트 블렌드(아메리카노) 등 국내 소비자들에게 인기가 높은 4종의 스타벅스 커피와 룽고, 아메리카노 마일드, 드립 스타일 커피 등 총 7종의 커피를 선보이며 소비자 선택 폭을 넓혔다. 캡슐 자동 인식 기술을 통해 각 커피 스타일에 맞는 압력, 온도, 추출 시간, 추출량 등을 자동 조절함으로써 최적의 추출 방식과 조건을 구현한 것도 눈에 띈다. 네스카페 돌체구스토 네오의 기술력으로 소비자들은 복잡한 설정 없이 버튼 한 번만으로 가정에서도 편리하게 바리스타 수준의 고품질 커피를 즐길 수 있다.


◇ 네스카페 돌체구스토 네오 출시 기자간담회에서 제품을 소개하고 있는 토마스 카소 네슬레코리아 대표.
네스카페 돌체구스토 네오는 공식 앱을 통한 개인별 맞춤 커피 경험을 제공한다. 소비자가 앱을 통해 본인이 선호하는 커피 온도 및 추출 용량을 저장하면, 다음 사용 시 자동으로 저장된 레시피에 따라 커피를 추출할 수 있다.

네스카페 돌체구스토 네오는 캡슐, 머신, 포장재에 이르기까지 모든 영역에 걸쳐 지속가능성을 고려한 설계를 통해 환경을 중시하는 소비자들이 고품질의 커피를 지속가능한 방식으로 즐길 수 있도록 ?다. 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 네슬레 최초로 도입된 종이 기반 캡슐이다. 네오 캡슐은 퇴비화 가능한 바이오폴리머(biopolymer)로 제작되어 커피의 품질 및 신선도를 산화로부터 보호한다. 50% 재활용 플라스틱으로 제작됐으며, 물을 가열하는 써모블록(온수가열장치)은 85% 재활용 알루미늄으로 만들어졌다.


◇ 네스카페 돌체구스토 네오를 소개하고 있는 아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피사업부 부문장.
네슬레코리아는 집에서도 바리스타급 고품질 커피를 원하는 MZ 세대 및 커피 애호가들에게 새로운 기준을 제시하며 커피 시장 내 입지를 강화하고 장기적 성장을 도모한다는 계획이다. 국내 캡슐 커피 시장 규모는 5000억원 이상으로 추정된다.

아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피사업부 부문장은 "네스카페 돌체구스토 네오의 출시를 통해 한국 소비자들에게 혁신적인 기술을 통한 고품질의 커피를 선보일 수 있게 됐다"며 "한국 프리미엄 홈카페 시장에서 네슬레의 입지를 한층 강화하는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


