네슬레코리아, '네스카페 돌체구스토 네오' 출시 "홈카페족 공략"

네슬레코리아가 21일 차세대 커피 시스템 '네스카페 돌체구스토 네오'를 국내에 첫 공개했다.
네스카페 돌체구스토 네오는 캡슐, 머신, 포장재에 이르기까지 모든 영역에 걸쳐 지속가능성을 고려한 설계를 통해 환경을 중시하는 소비자들이 고품질의 커피를 지속가능한 방식으로 즐길 수 있도록 ?다. 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 네슬레 최초로 도입된 종이 기반 캡슐이다. 네오 캡슐은 퇴비화 가능한 바이오폴리머(biopolymer)로 제작되어 커피의 품질 및 신선도를 산화로부터 보호한다. 50% 재활용 플라스틱으로 제작됐으며, 물을 가열하는 써모블록(온수가열장치)은 85% 재활용 알루미늄으로 만들어졌다.
아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피사업부 부문장은 "네스카페 돌체구스토 네오의 출시를 통해 한국 소비자들에게 혁신적인 기술을 통한 고품질의 커피를 선보일 수 있게 됐다"며 "한국 프리미엄 홈카페 시장에서 네슬레의 입지를 한층 강화하는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
