스포츠조선

비 피해 들어간 가게서 구입한 복권 2억원 당첨 '행운'

기사입력 2025-08-21 11:47


비 피해 들어간 가게서 구입한 복권 2억원 당첨 '행운'
사진출처=바이두, 사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 갑작스러운 소나기를 피해 들어간 가게에서 구입한 복권이 약 2억원에 당첨돼 화제다.

중국 매체 지우파이 뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 8일 윈난성 위시시에 사는 한 여성은 갑자기 내리는 비를 피해 복권 판매점에 들어갔다.

그녀는 가게 주인에게 "긁는 복권(스크래치 복권) 있어요? 비도 오고 하니 그냥 한번 해볼게요"라며 복권을 구매했다.

스크래치 복권은 주간 또는 일일 추첨 복권과 달리 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다.

여성은 900위안을 주고 장당 30위안(약 6000원)짜리가 30장 있는 복권 한 세트를 구매했다.

놀랍게도 여섯 번째 복권에서 100만 위안(약 1억 9500만원)에 당첨됐다.

당시 상황에 대해 그녀는 "손발이 다 풀렸어요. 꿈에서도 상상 못 했던 일이에요. 물이 복을 가져다주는 것 같아요"라고 밝혔다.

이어 "평소에도 가끔 긁기 복권을 구매하는데 이날은 점심 식사를 마친 직후 갑작스럽게 내린 소나기를 피해 복권점에 들어갔다"고 설명했다.


당첨 이후 그녀는 감사의 의미로 복권점 주인에게 현금이 담긴 붉은 봉투와 비단 현수막을 선물했다.

그녀는 SNS를 통해 당첨 사실을 알리는 대신 조용히 지내기로 했다. 그녀는 "달리 생각하면 100만 위안은 큰돈이 아니에요. 그냥 평소처럼 일하러 갔어요. 누워서 쉴 용기도 없어요"라고 전했다.

이 이야기는 온라인상에서 큰 반향을 일으켰으며, '물이 복을 가져온다'는 중국 속담과 연결되어 화제가 됐다.

네티즌들은 "재물신이 비를 내린 것", "나도 비 오면 바로 복권점으로 달려가야겠다", "인생역전하기엔 100만 위안은 적다" 등의 반응을 내놓고 있다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세돌, 이병헌 주연 '승부' 혹평.."실제와 달라, 이창호도 안 좋아하더라"(라스)

2.

탁재훈, 깜짝 열애 고백 "28살 나이차 극복, 방송 통해 만나"(마이턴)

3.

고명환 "25년 절친 홍진경, 술만 마시면 어디론가 사라져" 깜짝 폭로 ('옥문아')

4.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

5.

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

연예 많이본뉴스
1.

이세돌, 이병헌 주연 '승부' 혹평.."실제와 달라, 이창호도 안 좋아하더라"(라스)

2.

탁재훈, 깜짝 열애 고백 "28살 나이차 극복, 방송 통해 만나"(마이턴)

3.

고명환 "25년 절친 홍진경, 술만 마시면 어디론가 사라져" 깜짝 폭로 ('옥문아')

4.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

5.

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

3.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

4.

"흥민이형, 형만 믿겠습니다" LA FC 역대 최고에 도전하는 에이스 동료…'EPL 70-70' SON에겐 일도 아니다

5.

야구 보다 화나고, 집에 가고 싶을 때...KIA 팬들 눈이 휘둥그레 '김정엽이 누구야?' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.