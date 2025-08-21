스포츠조선

여성 테니스 선수 "성인물 수입 충격적…데이트도 돈 받아"

기사입력 2025-08-21 16:56


여성 테니스 선수 "성인물 수입 충격적…데이트도 돈 받아"
사진출처=사치아 비커리 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 유명 여성 테니스 선수가 대회 출전보다 성인물과 유료 데이트로 큰 수익을 올려 논란이 일고 있다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 미국 테니스 선수 사치아 비커리(30, 세계 랭킹 559위)는 우승 상금 500만 달러(약 70억원)가 걸려 있는 US오픈 예선에 출전 중이다.

하지만 비커리는 경기 플레이보다 색다른 행보로 대중들의 관심을 더 끌고 있다.

비커리는 올해 초 성인 콘텐츠 플랫폼 '온리팬스(OnlyFans)'에 합류하며 팬들에게 깜짝 소식을 전했다.

그녀는 "인스타그램에 올리기엔 너무 과감한 콘텐츠"라는 설명과 함께 월 12.99달러(약 1만 8000원)를 내는 구독자들에게 사진과 영상을 제공하고 있다.

계정에는 샤워 영상, 스트립 퍼포먼스, 선정적인 사진 등이 포함돼 있다.

14년간의 프로 생활 동안 약 200만 달러를 번 그녀는 최근엔 데이트에도 '선결제 조건'을 내걸었다.

인스타그램 Q&A에서 "더 이상 공짜로 데이트하지 않는다. 선데이트 보증금으로 1000달러를 보내면 가능할 수 있다"고 밝혔다.


이 같은 행보는 일부 전통적인 테니스 팬들 사이에서 거센 비난을 불러왔다.

네티즌들은 "햄버거 가격보다 싼 돈에 몸을 공개하면서 누가 1000달러를 내고 데이트하겠느냐"고 비판했다.

그러나 비커리는 "난 항상 경계를 허무는 사람이었다"며 "테니스 외에도 더 많은 기회를 찾고 싶다. 온리팬스 활동은 가장 쉬운 수익원이자 내가 즐기는 일"이라고 반박했다. 이어 그녀는 "내가 플랫폼에서 첫 이틀 동안 번 수익은 스스로도 충격이었다"며 "무슨 일을 하든 비판은 있기 마련이니 차라리 돈을 벌면서 욕을 먹겠다"고 덧붙였다.

비커리는 2018년 세계 랭킹 73위까지 올랐으나 이후 성적이 하락해 올해 호주오픈 예선에서 탈락했고, 프랑스오픈과 윔블던은 아예 출전하지 않았다. 그러나 US오픈에서는 비교적 강세를 보여 네 차례 2회전에 진출한 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.