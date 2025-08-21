스포츠조선

중앙대병원, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 국가대표 건강 챙긴다

기사입력 2025-08-21 18:04


중앙대병원, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 국가대표 건강 챙긴다
태종현 교수의 선수 진료 모습

[스포츠조선 장종호 기자] 중앙대학교병원이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽대회를 앞두고 구슬땀을 흘리고 있는 국가대표 선수들과 지도자들의 건강을 챙기기 위해 의료진들을 충북 진천국가대표선수촌으로 파견했다.

병원은 7월부터 시작해서 2026년 1월까지 7개월간 19차례 중앙대병원 진료과별 교수 및 간호사 의료진 31명을 충북 진천국가대표선수촌으로 파견해 국가대표 선수들과 지도자들 1500여 명을 대상으로 진료를 볼 예정이다.

지난 7월 17일 중앙대병원 비뇨의학과 민경찬 교수가 진천선수촌으로 처음으로 파견되어 진료를 시작한 뒤, 피부과(이갑석·석준 교수), 산부인과(이은주·한승수·남지나 교수), 비뇨의학과(김태형·장인호·최세영·태종현 교수) 전문의 교수진과 간호사들 31명이 릴레이로 2026년 1월 22일까지 매주 목요일 19차례 파견되어 국가대표 선수들의 건강검진과 치료를 지원할 예정이다.

이런 가운데 8월 21일 중앙대병원 권정택 병원장을 비롯해 한덕현 기획조정처장, 홍상희 간호본부장, 이왕수 진료부장은 진천국가대표선수촌을 직접 방문해 김택수 선수촌장, 김현철 메디컬센터장, 김윤만 훈련본부장 및 관계자들을 만나 간담회 자리를 갖고 지속적인 의료지원을 약속하고 선수들을 응원하고 격려하는 시간을 가졌다.

권정택 병원장은 "올림픽에서의 소중한 결실을 위해 폭염에도 불구하고 구슬땀을 흘리며 최선을 다해 훈련하는 우리 선수들의 노력과 도전에 박수와 응원을 보낸다"며, "내년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 국가대표 선수들이 최상의 컨디션으로 훌륭한 경기력을 펼칠 수 있도록 최선을 다해 의료지원 하겠다"고 말했다.

이어 김택수 진천국가대표선수촌장은 "지난 파리올림픽에 이어 동계올림픽까지 아낌없는 지원을 약속해 주신 권정택 중앙대병원 병원장님과 관계자분들께 진심으로 감사드린다"며 화답하고, "선수촌도 중앙대병원과의 긴밀한 협력을 통해 선수들이 최상의 환경에서 최고의 성과를 낼 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편, 중앙대의료원은 지난 2024년 7월에 대한체육회 진천국가대표선수촌과 의료지원 업무협약을 체결한 뒤, 국가대표 선수 및 지도자와 임직원들을 위한 의료서비스 및 신속하고 원활한 병원 진료와 건강검진 편의를 제공해 오고 있다.

특히, 지난 2024년 파리하계올림픽을 앞두고 스포츠정신의학 전문의인 중앙대병원 정신건강의학과 한덕현 교수가 국가대표 선수들의 정신 건강 및 심리상담을 통해 트라우마 극복을 도왔고, 이는 우리 선수단의 좋은 결과로 나타났다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


중앙대병원, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 국가대표 건강 챙긴다
중앙대병원 권정택 병원장(왼쪽에서 네 번째), 김택수 진천국가대표선수촌장(왼쪽에서 다섯 번째) 등 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

스포츠 많이본뉴스
1.

'레비 회장 이 정도면 사퇴감' 손흥민이 540억 남기고 떠났는데..."공개적 망신거리" 맹비판

2.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

3.

황희찬 미쳤다! 디렉터 신뢰 속 크리스탈 팰리스 이적 현실화…"에제만큼은 아니지만, 스쿼드에 도움"

4.

'꼴찌팀에 루징시리즈는 절대 안 된다' KIA, 위즈덤 선발 제외 왜?...김호령 2번 전진 배치 [광주 현장]

5.

5연패는 안 된다! 한화, 주현상 2군행 → 윤산흠 콜업

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.