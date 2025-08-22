휴온스메디텍 "전동식 의약품 주입기기 '더마샤인 프로·밸런스' 유럽 인증…

|
휴온스메디텍이 전동식 의약품 주입기기로 유럽 시장 공략에 나섰다.
휴온스그룹 의료기기 전문 기업 ㈜휴온스메디텍 전동식 의약품 주입기기 '더마샤인 프로'와 '더마샤인 밸런스'가 유럽 의료기기 인증(Medical Device Regulation, 이하 CE-MDR)을 획득했다고 밝혔다. 국내 기업 전동식 의약품 주입기기 중 최초의 CE-MDR 인증이다.
이번에 인증을 획득한 '더마샤인 밸런스'와 '더마샤인 프로'는 2011년 출시한 1세대 더마샤인 제품에 압력 감지 주사 시스템과 세분화된 약물 주입량 및 주입속도 설정 기능 등을 추가한 차세대 제품이다.
휴온스메디텍은 더마샤인 시리즈의 CE-MDR 인증을 기반으로 유럽에 본격적으로 진출할 예정이다. 유럽 출시를 시작으로 글로벌 브랜드로 자리매김해 아시아, 북남미 등으로 시장을 확장하겠다는 목표다.
이진석 휴온스메디텍 대표는 "이번 CE-MDR 인증은 유럽시장을 포함한 글로벌 진출을 위한 중요한 이정표가 될 것이다"며 "앞으로도 지속적인 혁신을 촉진해 우수 제품을 개발하고 K-의료기기 우수성을 알리는데 노력하겠다"고 밝혔다.
