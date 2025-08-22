스포츠조선

휴온스메디텍 "전동식 의약품 주입기기 '더마샤인 프로·밸런스' 유럽 인증 획득"

기사입력 2025-08-22 11:44


휴온스메디텍이 전동식 의약품 주입기기로 유럽 시장 공략에 나섰다.

휴온스그룹 의료기기 전문 기업 ㈜휴온스메디텍 전동식 의약품 주입기기 '더마샤인 프로'와 '더마샤인 밸런스'가 유럽 의료기기 인증(Medical Device Regulation, 이하 CE-MDR)을 획득했다고 밝혔다. 국내 기업 전동식 의약품 주입기기 중 최초의 CE-MDR 인증이다.

더마샤인은 정밀한 약물 주입 기능과 사용자 중심의 인터페이스를 갖춘 피부 미용 의료기기 브랜드로, 피부 보습 효과가 있는 고분자·고함량 히알루론산(HA)인 '엘라비에 밸런스' 등의 약물을 얼굴 전체에 주입한다.

이번에 인증을 획득한 '더마샤인 밸런스'와 '더마샤인 프로'는 2011년 출시한 1세대 더마샤인 제품에 압력 감지 주사 시스템과 세분화된 약물 주입량 및 주입속도 설정 기능 등을 추가한 차세대 제품이다.

휴온스메디텍은 더마샤인 시리즈의 CE-MDR 인증을 기반으로 유럽에 본격적으로 진출할 예정이다. 유럽 출시를 시작으로 글로벌 브랜드로 자리매김해 아시아, 북남미 등으로 시장을 확장하겠다는 목표다.

이진석 휴온스메디텍 대표는 "이번 CE-MDR 인증은 유럽시장을 포함한 글로벌 진출을 위한 중요한 이정표가 될 것이다"며 "앞으로도 지속적인 혁신을 촉진해 우수 제품을 개발하고 K-의료기기 우수성을 알리는데 노력하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

