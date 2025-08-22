KT&G 상상마당, 20주년 전시 지원 프로젝트 당선작 전시회 진행

KT&G 상상마당이 20주년 기념 전시 지원 프로젝트인 'AI 기반 예술', '첫 공개작 지원' 당선작 전시회를 상상마당 홍대 갤러리에서 10월 12일까지 진행한다. AI 기반 예술 프로젝트는 지난 3월 진행된 작품 공모에서 100:1이라는 높은 경쟁률을 보였다. 이후 전문심사 위원들의 심사를 거쳐 'AI 기반 예술' 공모에서는 신교명 작가가 '첫 공개작 지원' 공모에서는 이현민 작가가 최종 작가로 선정되었으며, 각각 'Portrait of the Artist : After 'Lee, Il-O'', '절미간계, The Social Planck Length'를 타이틀로 개인전을 합동으로 개최한다. 전시회와 관련한 세부 사항은 KT&G 상상마당 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 관람료는 무료이다.
김정윤 KT&G 문화공헌부 전시담당 파트장은 "이번 프로젝트를 통해 20년 동안 문화예술 지원을 위한 상상마당의 발자취를 돌아보고, 향후 문화 예술계의 변화 동향에 대해서도 함께 고민해보고자 한다"며 "다양한 지원 프로그램을 통해 문화예술 저변 확대와 유망한 신진 아티스트 발굴에 계속해 노력하겠다"고 말했다.