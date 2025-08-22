"오존 노출될수록 장기이식 환자 사망 위험 높아져"…국내 연구팀 세계 첫…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 서울대학교병원운영 서울특별시보라매병원, 서울대학교병원, 서울아산병원 공동 연구팀이 장기이식 환자의 장기적인 건강에 대기오염 중 오존(O3)이 미치는 영향을 규명한 연구 결과를 발표했다. 이번 연구는 이식 분야 최고 권위의 국제학술지인 '미국이식학회지(American Journal of Transplantation)' 최신호에 게재됐다.
이번 연구에는 일산백병원 한승현 교수, 포항공과대학교 유은진 대학원생이 공동 제1저자로, 아산병원 김영훈 교수, 부산대학교 이환희 교수, 보라매병원 이정표 교수가 공동 교신저자로 참여했다.
연구팀은 2002~2020년 동안 국내 3개 대학병원에서 신장이식을 받은 성인 4796명을 대상으로, 고해상도 머신러닝 기반 대기오염 예측 모델을 이용해 환자 거주지의 연평균 오존 농도와 미세먼지(PM2) 농도를 산출했다. 해당 모델은 1㎢ 단위의 공간해상도와 우수한 예측 설명력(R2=0.964)을 보였다.
이식 후 1년 이상 생존한 환자를 대상으로 장기 추적 관찰을 진행한 결과, 연평균 오존 농도가 5ppb 증가할 때 모든 원인 사망 위험이 65% 높아졌고 이식신 기능상실(DCGF) 위험도 60% 높아졌다.
특히 오존 농도가 약 35ppb를 넘으면, 사망·이식신 기능상실의 위험이 높아지며, 특히 '사망 위험'은 40ppb 이상에서는 증가 폭이 더욱 커졌다.
이러한 결과는 미세먼지 농도, 기온, 인구밀도·녹지율 등 지역사회 요인, 이식 관련 임상 지표(eGFR, Hb 수치 등)까지 모두 보정한 이후에도 일관되게 유지됐다.
공동 1저자인 한승현 교수는 "오존 농도는 최근 수십 년간 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 지구 온난화에 따른 기온 상승과 밀접히 연관돼 있다"며, "면역억제 치료를 받는 장기이식 환자는 환경오염에 더욱 취약하므로, 기후변화 대응과 환경 정책 강화가 시급하다"고 말했다.
공동 교신저자인 보라매병원 이정표 교수는 "이번 연구는 환경 관리가 장기이식 환자의 예후에 직접적 영향을 줄 수 있음을 보여준다"며, "기후변화 시대에 맞춘 맞춤형 건강관리 전략과 환경 정책적 개입이 필요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|