힘찬병원, 척추 압박골절 새 치료법 소개…"급성기·골다공증 환자 등에 효…

스포츠조선

힘찬병원, 척추 압박골절 새 치료법 소개…"급성기·골다공증 환자 등에 효과적"

기사입력 2025-08-22 17:17


사진출처=수찬's 관절 토크

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 자체 유튜브 채널 <수찬's 관절 토크> 코너를 통해 최근 도입해 활발하게 시행 중인 척추 압박골절 보강술 치료법을 소개했다.

22일 공개된 영상에는 힘찬병원 이수찬 대표원장(정형외과 전문의)과 허준영 진료원장(신경외과 전문의)이 출연해 척추 압박골절의 발생 원인, 주요 증상 및 새로운 치료법을 일반 시청자의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉽게 설명했다.

척추 압박골절은 외상이나 골다공증 등의 원인으로 척추체(척추뼈 몸통)가 으스러지듯 납작해지며 높이가 감소하는 것을 말한다. 긴 형태의 팔다리뼈와 달리, 척추뼈는 원통형의 납작한 모양이기 때문에 충격이 가해질 경우, 그 모양 그대로 눌린 것처럼 찌부러지게 된다. 그래서 일반적인 골절과는 달리 압박골절이라는 표현을 쓴다.

특히 고령자는 골밀도 감소로 뼈가 약해진 상태이기 때문에 가벼운 충격에도 압박골절이 흔히 발생할 수 있다. 폐경 후 골다공증을 앓고 있는 여성이라면 더욱 위험하다. 일상 속에서 넘어지거나 부딪히며 발생하기도 한다.

허준영 진료원장은 "척추는 골절이 발생했을 때 초기에 치료하는 것이 중요하다"며 "골절로 인해 척추가 굽어버린 상태 그대로 뼈가 굳어버리면 척추 만성통증으로 이어질 수 있다"고 주의를 당부했다.

이번 영상에서 소개된 치료법은 '상하축 확장형 티타늄 임플란트를 이용한 경피적 척추 압박골절 보강술'로, 보건복지부로부터 평가유예 신의료기술로 승인받은 치료법이다. 이 치료법은 스파인잭(SpineJack)이라는 척추 임플란트를 척추체 내에 삽입해 압박골절된 척추체를 들어올려 골시멘트를 주입하는 의료기술이다.

허준영 진료원장은 "기존 척추 압박골절 치료의 목표인 통증 완화와 함께 무너진 척추체를 높여 복원하고 골절된 뼈를 보강하는 근본적인 문제 해결에 더 집중하는 치료법"이라고 설명했다.

이어 "골절된 지 얼마 되지 않은 급성이나 아급성기 환자들, 척추뼈가 이미 많이 주저앉아 있거나 아니면 골다공증이 심해서 척추뼈가 주저앉을 가능성이 높은 경우, 허리가 굽을 가능성이 높은 환자들에게 효과적인 치료법이라고 보면 된다"고 덧붙였다.

한편 <수찬's 관절 토크>는 환자들이 궁금해하는 관절과 척추 질환에 대한 다양한 주제를 선별해 전문의들이 직접 솔직한 토크로 알기 쉽게 전달하는 건강 코너다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


사진출처=수찬's 관절 토크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
