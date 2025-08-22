스포츠조선

부산성모병원, 박재범 기획처장·김홍민 행정부원장 부임…"환자 중심 의료 강화"

기사입력 2025-08-22 17:32


[스포츠조선 장종호 기자] 천주교 부산교구 사제 인사이동에 따라 지난 8월 21일부로 박재범(라파엘) 신부(전 부산성모병원 행정부원장)가 기획처장으로, 김홍민(세베로) 신부(전 수정성당 주임신부)가 행정부원장으로 새롭게 부임했다.

새로운 인사이동과 함께, 부산성모병원은 미래 성장 동력 확보를 위해 '기획처'를 새롭게 편성하고 기획팀, 보험심사팀, 재무팀, 전산운영팀을 기획처 산하에 두어 전략적이고 유기적인 업무 수행을 도모한다.

신임 박재범(라파엘) 기획처장 신부는 오순절평화의마을 부원장, 개금성당 주임신부, 미국 교포사목 주임신부, 부산성모병원 원목실장 및 행정부원장을 역임하며 병원 운영 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 쌓아왔다.

신임 김홍민(세베로) 행정부원장 신부는 부산가톨릭대학교 신학대학 영성관 담당, 울산대리구 성지사목, 수정성당 주임신부 등을 거치며 사목 활동과 더불어 탁월한 행정 능력을 겸비한 것으로 평가받고 있다.

또한, 조영만 전 기획실장은 부산가정성당 주임 겸 가정사목국장으로 임명되었다.

새롭게 부임한 박재범(라파엘) 신임 기획처장 신부는 "기획처는 병원의 미래를 그리는 중요한 부서이다. 가톨릭 정신을 바탕으로 환자분들에게 최상의 의료 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 위한 혁신적인 기획을 통해 부산성모병원이 지역 사회에 더욱 빛이 되는 의료기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

김홍민(세베로) 신임 행정부원장 신부는 "각 부서가 유기적으로 연결되어 환자 중심의 의료 환경을 조성하고, 모든 직원들이 긍지와 보람을 느낄 수 있도록 든든하게 지원하며, 부산성모병원의 이념을 실현하는 데 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.

부산성모병원은 새로운 리더십을 통해 더욱 효율적이고 환자 중심적인 의료 환경을 구축하고, 지역 사회와 함께 성장하는 병원으로서의 역할을 강화해나갈 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부산성모병원 신임 기획처장 박재범(라파엘) 신부(왼쪽)와 신임 행정부원장 김홍민(세베로) 신부

