비행기 날개 부품이 '펄럭펄럭'…파손 목격한 승객들 '공포'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기의 날개 일부가 파손된 장면이 공개돼 충격을 주고 있다.
승객들은 창밖으로 날개 뒤쪽에 달린 플랩이 부서진 채 매달려 있는 모습을 목격했으며, 붉은 금속 조각이 강한 바람에 휘날리는 장면을 촬영했다.
플랩은 이륙과 착륙 시 항공기에 추가 양력을 제공하는 날개 뒤쪽의 핵심 장치로, 항공기의 안정성과 조종에 매우 중요한 역할을 한다.
한 승객은 CNN과의 인터뷰에서 "처음엔 심한 난기류라고 생각했다. 비행기가 흔들렸는데, 앞좌석 승객이 창문을 열고 '날개가 부서졌다'고 말해 나도 창문을 열어보고 깜짝 놀랐다"고 말했다. 그녀는 파손된 부위가 꼬리날개를 강타해 참사가 발생할까 두려웠다고 덧붙였다.
다행히 해당 항공기는 다른 사고 없이 오스틴에 착륙했다.
델타항공은 해당 항공기가 보잉 737 기종이며, 왼쪽 날개의 플랩 일부가 분리된 것으로 확인됐다고 전했다.
미국 연방항공청(FAA)은 이번 사고에 대한 공식 조사에 착수했으며, 델타항공은 조사에 전면 협조할 것이라고 밝혔다.
일부에서는 미국 항공사 여객기의 노후화와 최근 잇따른 기계적 결함으로 논란이 된 보잉 737 기종의 안전성에 대한 우려가 제기되고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com