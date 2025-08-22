스포츠조선

비행기 날개 부품이 '펄럭펄럭'…파손 목격한 승객들 '공포'

기사입력 2025-08-22 18:12


사진출처CNN

[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기의 날개 일부가 파손된 장면이 공개돼 충격을 주고 있다.

관계 당국은 파손 원인 등에 대해 조사에 나섰다.

CNN 등 외신들에 따르면 19일(현지시각) 미국 올랜도 국제공항에서 출발해 텍사스주 오스틴-버그스트롬 국제공항으로 향하던 델타항공 DL 1893편의 날개 일부가 파손된 모습이 포착됐다. 해당 비행기에는 62명의 승객과 6명의 승무원이 탑승 중이었다.

승객들은 창밖으로 날개 뒤쪽에 달린 플랩이 부서진 채 매달려 있는 모습을 목격했으며, 붉은 금속 조각이 강한 바람에 휘날리는 장면을 촬영했다.

플랩은 이륙과 착륙 시 항공기에 추가 양력을 제공하는 날개 뒤쪽의 핵심 장치로, 항공기의 안정성과 조종에 매우 중요한 역할을 한다.

해당 영상에는 부서진 부위가 격하게 흔들리며 언제라도 완전히 떨어져 나갈 듯한 모습이 담겼다.

한 승객은 CNN과의 인터뷰에서 "처음엔 심한 난기류라고 생각했다. 비행기가 흔들렸는데, 앞좌석 승객이 창문을 열고 '날개가 부서졌다'고 말해 나도 창문을 열어보고 깜짝 놀랐다"고 말했다. 그녀는 파손된 부위가 꼬리날개를 강타해 참사가 발생할까 두려웠다고 덧붙였다.

다행히 해당 항공기는 다른 사고 없이 오스틴에 착륙했다.


델타항공은 해당 항공기가 보잉 737 기종이며, 왼쪽 날개의 플랩 일부가 분리된 것으로 확인됐다고 전했다.

미국 연방항공청(FAA)은 이번 사고에 대한 공식 조사에 착수했으며, 델타항공은 조사에 전면 협조할 것이라고 밝혔다.

일부에서는 미국 항공사 여객기의 노후화와 최근 잇따른 기계적 결함으로 논란이 된 보잉 737 기종의 안전성에 대한 우려가 제기되고 있다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

