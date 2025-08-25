'건강 미코노미'…러닝 전문매장 이용 건수 203% 급증하고 피부과·정신…

스포츠조선

'건강 미코노미'…러닝 전문매장 이용 건수 203% 급증하고 피부과·정신건강의학과 이용도 늘어

기사입력 2025-08-25 09:56


건강한 라이프스타일과 자기 관리에 대한 관심이 높아지면서, 최근 2년간 러닝을 위한 소비는 물론 물론 피부과 및 정신건강의학과 이용도 늘어난 것으로 나타났다.

개인의 취향과 추구하는 가치를 위해서는 돈을 아끼지 않는 자기중심적 소비 문화를 뜻하는 '미코노미(Me+Economy)' 트렌드에 주목해 사람들이 요즘 관심 갖고 있는 분야는 무엇이고, '나'를 위한 가치 소비는 어디에서 많이 이루어지는지를 신한카드가 분석한 결과다.


이미지=픽사베이
우선 SNS를 통해 최근 2년간 관련 키워드가 약 4.5배 증가한 '러닝'에 주목했는데, 2023년 상반기까지는 '다이어트', '조깅', '취미' 등 가벼운 취미 활동으로서 러닝에 대한 언급이 많았다면, 2025년에는 관심도 증가와 함께 러닝을 전문적으로 즐기려는 수요가 늘어나면서 '트레일러닝', '나이트러닝', '러닝화' 등으로 연관 키워드가 다양해졌다. 신한카드 빅데이터연구소에 따르면, 산이나 숲길 등 주로 자연 속을 달리는 운동인 '트레일러닝' 관련 언급량은 2023년 상반기와 2025년 상반기를 비교했을 때, 76.2% 증가한 것으로 나타났다.

러닝 전문매장 이용도 사람들의 관심이 높아짐에 따라 함께 늘어났다. 2년 전과 비교해보면, 전체 이용 건수는 203%, 이용 금액은 216%나 급증하며 러닝에 대한 높은 인기를 확인할 수 있었다. 연령별로는 30대의 이용 건수가 44.8%를 차지해 전체 이용 건수의 절반 가량을 차지한 것으로 나타났으며, 이용 금액 증가율도 232%로 모든 연령층 가운데 가장 높았다. 또한, 이용 건수를 기준으로 남녀 비중을 분석한 결과, 최근 2년 사이 여성 비중이 5.9%p 높아진 것으로 나타났다. 2023년 상반기 기준 남성 62.0%, 여성 38.0% 비율로 24.0%p 격차를 보였던 이용 비중이 2025년 상반기에는 남성 56.1%, 여성 43.9%로 나타나 남녀 비중 차이가 12.2%p로 줄었다.


이미지=신한카드
젊음을 오래도록 유지하고자 하는 '저속노화' 트렌드를 감안해 대중적으로 많이 이용되는 프랜차이즈형 피부과의 데이터를 분석한 결과, 주기적인 관리를 받기 위한 '스킨케어 패키지', '정기 이용권'과 같은 100만원 이상의 고액 결제건이 최근 2년 동안 31.2% 증가한 것으로 나타났다. 또한, 여성 이용율이 2025년 상반기 기준 76.6%로 여전히 대다수를 차지하고 있지만, 최근 2년간의 이용 건수 변화를 보면 30대 남성의 이용이 73.7% 늘어나 가장 큰 증가율을 보였다. 겉으로 보여지는 외모도 하나의 '스펙'이라는 인식의 변화와 함께 제모, 레이저 치료 등 외모 관리에 적극적인 젊은 남성들이 많이 늘어난 것으로 풀이된다.


이미지=신한카드
치열한 경쟁환경 속에서 '마음건강'을 챙기는 사람들의 모습도 데이터 분석을 통해 확인할 수 있었다.

2025년 상반기 정신건강의학과 이용 건수는 2023년 같은 기간 대비 11.4% 늘어난 걸로 나타났다. '심리 상담'에 대한 세대별 연관 검색어를 보면, 20대는 '진로', '연애'에 대한 관심이 높았고, 30대는 '아동', '부부', '직장' 등의 언급이 많았다. 40대에서는 '청소년 심리 상담'에 대한 내용이 주를 이루는 걸로 나타나 사춘기 자녀를 둔 부모 세대의 고민을 엿볼 수 있었다. 50대 이상은 '우울증', '무력감' 등 개인의 정서와 감정을 적극적으로 관리하려는 모습을 보였다.

신한카드 빅데이터연구소는 "미코노미 트렌드 분석을 통해 얼마나 높아졌는지를 확인할 수 있었다"며, "앞으로도 다양한 트렌드 분석을 통해 고객들의 니즈에 걸맞은 서비스를 제공하기 위해 지속 노력해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

