스포츠조선

'편스토랑' 김강우가 즐기는 '들기름'…다이어터들에게 각광받는 이유

기사입력 2025-08-25 15:01


'편스토랑' 김강우가 즐기는 '들기름'…다이어터들에게 각광받는 이유
이미지=KBS

최근 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 새로운 국민남편에 등극한 배우 김강우의 '순정남 레시피'가 관심을 모았다.

이날 방송에서 23년 동안 아내에게 쓴 손편지만 무려 100통 이상이라고 고백한 김강우는 두 아들에게 물려주려는 레시피 노트를 공개하기도 했다. 이날 공개된 것은 볶음밥, 들기름 막국수, 제육볶음 세 가지 메뉴의 레시피로, 특히 "가족 모두 들기름을 즐겨 먹는다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

김강우는 좋은 들기름은 갓 짜낸 최상급 올리브유 못지 않다면서 들기름 막국수 레시피를 소개했다.

들기름은 오메가-3 지방산인 알파리놀렌산(ALA)을 60% 이상 함유하고 있어 혈압을 낮추고 심장 질환 예방에 도움을 준다. ALA는 혈관 내 노폐물을 제거하고 혈액순환을 원활하게 해 고혈압, 동맥경화 등의 혈관 질환 예방에 효과적인 것으로 알려져 있다. 이와 함께 항암 및 항염 작용을 하고, DHA 성분은 두뇌 발달 촉진과 치매 예방에 도움을 준다.

또한 주근깨·기미의 원인인 멜라닌 색소 생성 억제는 물론 피부의 수분 유지와 노화 방지에 효과적이다.

다이어터들이 찾는 이유도 적지 않다. 우선 불포화지방산이 풍부해 식사 후 포만감을 높이는 데 도움을 주고, 공복에 섭취하면 신진대사가 활성화돼 하루 동안 소모하는 열량을 증가시키는 것으로 알려져 있다. 이와 함께 들기름에 포함된 리놀레산은 지방 연소를 촉진하는 데 효과적이며, 지방 세포의 성장을 억제하고 지방 축적을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다는 연구 결과도 나와 있다.

다만 과다 섭취는 소화 불량이나 설사를 유발할 수 있어서 삼가는 것이 좋다. 들기름의 하루 권장 섭취량은 약 3~6g 정도로, 이는 대략 1~2 숟가락 정도다.

또한 들기름은 발연점이 낮기 때문에 드레싱이나 나물 무침 등 비가열 요리에 사용하는 것이 바람직하다. 아울러 산패가 쉽게 발생하는 특성이 있기 때문에 밀폐용기에 담아 4℃ 이하에서 냉장 보관하는 것이 권장된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

2.

선미 "'텔미' 싫어 울어, 앨범 사진도 상처...사람들이 왜 좋아하나 싶어" ('꼰대희')

3.

고우림, ♥김연아와 결혼 생활 공개 "군복무로 길어진 신혼, 많이 부러워해" ('톡파원')

4.

[SC현장] "맑고 풋풋해"…'첫사랑 아이콘' 공명♥'악성 곱슬' 신은수가 만든 '고백의 역사' (종합)

5.

배다해, 몰랐던 ♥이장원 과거 알고 충격 "박은영과 소개팅 깠다"

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

2.

선미 "'텔미' 싫어 울어, 앨범 사진도 상처...사람들이 왜 좋아하나 싶어" ('꼰대희')

3.

고우림, ♥김연아와 결혼 생활 공개 "군복무로 길어진 신혼, 많이 부러워해" ('톡파원')

4.

[SC현장] "맑고 풋풋해"…'첫사랑 아이콘' 공명♥'악성 곱슬' 신은수가 만든 '고백의 역사' (종합)

5.

배다해, 몰랐던 ♥이장원 과거 알고 충격 "박은영과 소개팅 깠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

3.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

4.

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해야"…환상 프리킥에 열광→LAFC 홈 데뷔전 임박

5.

'ERA 2.02' 105년 역사상 최고의 2년차 투수, 경쟁자 없는 사이영상 사실상 확정...PIT 전설은 발전가능성에 주목

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.