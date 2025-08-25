2030세대 겨냥 웹예능까지…대상웰라이프, 공식 유튜브 채널명 '뉴케어F…

스포츠조선

2030세대 겨냥 웹예능까지…대상웰라이프, 공식 유튜브 채널명 '뉴케어FULL:TV'로 리뉴얼·신규 콘텐츠 론칭

대상웰라이프가 다양한 세대와 소통하는 브랜드로 거듭나기 위한 취지에서 공식 유튜브 채널명을 '뉴케어FULL:TV'로 리뉴얼하고 신규 콘텐츠를 론칭했다.

이번 리뉴얼을 통해 뉴케어는 2030세대의 관심사와 콘텐츠 소비 패턴에 맞춘 전략을 기반으로 브랜드 광고캠페인 콘텐츠부터 영양 전문 지식 토크 콘텐츠, 오피스 공감형 웹예능 콘텐츠까지 다양한 형식의 영상을 시리즈로 선보일 예정이다.

시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 재해석한 뉴케어 광고 영상은 물론, 정보석·오현경·최다니엘·진지희 등 출연진이 다시 모인 촬영 현장의 분위기를 전하는 비하인드 인터뷰, NG컷, 메이킹 필름 등 영상도 확인할 수 있다.

영지식 토크 시리즈 '뉴케어 영양상담소'는 하반기 콘텐츠 라인업의 시작을 알렸다. 일상 속 영양에 대한 다양한 궁금증을 전문가와 함께 풀어가는 팟캐스트 형식의 시리즈다. 모델 겸 방송인 이현이가 진행을 맡고, 스포츠영양학 전문가 이호욱 영양사와 소아 식습관 지도 전문가 이수진 영양사 등이 출연해 건강한 식생활을 위한 실용적인 정보와 솔루션을 제시할 계획이다.

이달 말부터는 오피스 예능 콘셉트의 '뉴케어센터' 시리즈가 매주 금요일 오후 5시 업로드 된다. 뉴케어센터라는 가상의 조직을 배경으로 게스트들이 각자의 고민을 안고 센터를 방문해 상담과 솔루션을 받아 가는 과정을 다룬다. 방송인 엄지윤, 이창호, 곽범 등이 출연해 불혹, 세대 차이, 연애 등 다양한 게스트의 세대별 현실 고민을 유쾌하게 풀어낸다.

대상웰라이프 관계자는 "이번 유튜브 리뉴얼은 뉴케어가 추구하는 가치와 소비자의 관심사를 연결하는 새로운 시도"라며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 일상 속 건강한 솔루션을 제안하는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.
