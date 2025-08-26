이번엔 콜롬비아…대웅제약, 나보타 수출 계약 체결·중남미 진출 확대

|
대웅제약이 콜롬비아 제약사 발렌텍 파르마(Valentech Pharma)와 341억 원 규모의 나보타 수출 계약을 체결했다.
시장 조사 기관인 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)는 콜롬비아 비침습 미용 시술 시장이 2023년 기준 9억 4000만 달러(한화 약 1조 3000억 원)에서 2030년까지 연평균 15.7% 성장해 26억 1300만 달러(한화 약 3조 6200억 원)에 이를 것으로 전망했다.
발렌텍 파르마는 다수의 희귀질환 치료제와 바이오시밀러 허가 승인 경험을 갖춘 제약사로 최근 에스테틱 분야로 사업 영역을 확장하고 있다.
윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "이번 파트너십을 통해 중남미 주요 미용·성형 소비시장이자 최근 의료관광지로도 주목받고 있는 콜롬비아에서 나보타의 확장 기반을 마련하게 됐다"라며 "파트너사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 콜롬비아 의료진과 소비자들에게 빠르게 나보타를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com