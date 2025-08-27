스포츠조선

암 정보·의료상담·커뮤니티까지…케어랩스, 암 환자 치료 여정 통합 지원 플랫폼 '힐오' 선보여

기사입력 2025-08-27 09:00


디지털 헬스케어 플랫폼 전문 기업 케어랩스가 암 치료 여정 통합 지원 플랫폼 '힐오(Heal-O)'를 정식 출시했다.

암 환자들이 증상, 진단, 치료, 회복에 이르기까지 전 과정을 하나의 플랫폼 안에서 해결할 수 있도록 설계된 '힐오(Heal-O)'는 '치유(HEAL)'와 '완전함(O)'의 의미를 담았다. 암 투병 단계별 의료정보 확인부터 전문 의료진과의 상담, 커뮤니티 기능까지 유기적으로 활용할 수 있다.

기존에는 암 환자들이 증상 의심 단계부터 진단, 치료 회복에 이르기까지 정보를 스스로 찾고 검증해야 하는 어려움이 있었다. 이에 힐오는 간암/담관암, 갑상선암, 대장암, 위암, 유방암, 전립선암, 췌장암, 폐암 등 주요 8대 암을 포함한 모든 암종의 정보를 투병 단계별로 구성해 환자와 보호자의 사용 편의를 강화했다.

힐오가 제공하는 의료 정보는 암 경험자와 전문 의료진이 직접 검토해 신뢰도를 높였다. 이를 통해 환자들은 치료 과정 중 보다 정확하고 신속한 의사 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다. 특히 AI 기반 '의료진 암 상담' 서비스는 전문 의료진이 직접 답변하는 방식으로, 환자와 보호자가 투병 중 식습관, 생활 관리 등 다양한 궁금증을 언제 어디서나 빠르고 편리하게 해결할 수 있다.

또한 힐오는 암 투병이라는 어려운 여정 속에서 서로의 고민과 경험을 나누며 정서적 지지와 공감대를 형성할 수 있도록 '커뮤니티' 기능을 제공한다. 커뮤니티는 암종과 치료 단계로 구성돼 비슷한 상황에 있는 환자와 보호자들이 서로의 경험을 공유하고 향후 치료 방향을 함께 고민할 수 있도록 설계됐다.

이외에도 ▲건강보험심사평가원에 등록된 전국 병원 정보를 기반으로 지역과 암종에 따라 명의를 찾을 수 있는 '암 명의 찾기', ▲전문 의료진과 암 경험자가 제공하는 '암 단계별 의료 정보', ▲암 용어 해설과 최신 치료 및 연구 동향, 생활 가이드를 담은 '암 백과사전' 등 다양한 기능을 통해 암 치료 과정 전반에 필요한 신뢰도 높은 맞춤형 정보를 종합적으로 제공한다.

이민경 케어랩스 대표이사는 "의료기술의 발전으로 암 환자의 생존율이 높아져 암 치료의 목표가 단순 생존을 넘어 삶의 질 향상으로 확장되고 있다"며, "힐오는 암 진단 이후 환자와 보호자가 함께 삶의 질을 지켜갈 수 있도록 설계된 플랫폼으로, 앞으로 AI를 접목해 서비스를 지속적으로 고도화하고 암 환자의 회복 여정을 돕는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

