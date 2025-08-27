스포츠조선

쯔쯔가무시증 유행 시기 '성큼'…예방·조기 치료 위해 지켜야할 수칙은?

2025-08-27


자료=질병관리청

쯔쯔가무시증(Scrub Typhus) 유행 시기가 다가왔다.

쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균(Orientia tsutsugamushi)을 보유한 털진드기의 유충에 물려 감염되는 질환으로, 연간 6000명 내외의 환자가 보고되고 있다. 특히 10월과 11월에 집중적으로 발생한다. 10월 중순(43주차)에 발생이 급격히 증가, 11월 초(46주차)에 최대를 기록한다.

보통 10일 이내의 잠복기를 거친 후 급성으로 발생하며, 두통, 발열, 오한, 구토, 발진, 근육통, 기침 등이 나타나고 털진드기 유충에 물린 부위에 가피(검은 딱지, eschar)가 형성된다. 감염 초기에 적절한 항생제 치료 시 비교적 용이하게 회복되지만, 단순 감기몸살로 착각하여 치료 시기를 놓치기 쉽기 때문에 주로 가을철에 증상이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문해 신속한 진단과 치료를 받아야 한다.

현재 국내 쯔쯔가무시증을 매개하는 털진드기는 활순털진드기, 대잎털진드기, 수염털진드기, 동양털진드기, 반도털진드기, 사륙털진드기, 조선방망이털진드기, 들꿩털진드기 등 총 8종이 보고됐으며, 다발생하는 종류(우점종)가 지역별로 다르다. 2024년도 감시 결과, 주로 남부 지역에서는 활순털진드기, 중부 및 북부 지역에서는 대잎털진드기가 많이 발생하는 것으로 확인됐다.

유충 발생 시기는 털진드기 종류에 따라 차이를 보인다. 대잎털진드기와 활순털진드기의 경우 9월 하순부터 발생하기 시작해 10월 하순 및 11월초에 가장 많이 발생하는 반면, 수염털진드기는 10월 하순부터 발생하기 시작해 늦가을(11월 중·하순)까지 지속되는 경향을 보인다.

털진드기는 여름철에 산란을 하고, 알에서 깨어난 유충이 초가을(9월 말~10월 초)부터 나타나기 시작해 늦가을(10월 중순)에 발생이 급격히 증가한다. 털진드기는 대부분 자유생활을 하지만 유충기에는 동물이나 사람에 기생해 체액을 섭취하며 성장하는습성을 가지기 때문에 이 시기에 환자 발생도 집중되는 양상을 보인다.

이와 관련 질병관리청은 8월 27일부터 12월 17일까지(16주간) 전국 19개 지점에서 털진드기 발생밀도 감시를 실시한다고 밝혔다.

질병관리청은 호남권질병대응센터, 3개 시·도 보건환경연구원(강원, 전북특별자치도, 전라남도) 및 기후변화 매개체 감시 거점센터(8개소)와 협력해 논, 밭, 초지, 수로 등 사람들과 접촉 가능성이 높은 환경에서 채집기를 이용해 매주 털진드기 발생현황을 파악하고 분석한다. 털진드기 감시 정보는 질병관리청 누리집에 있는 감염병포털을 통해 매주 국민에게 제공한다.

임승관 질병관리청장은 "가을 추수 및 단풍철에 털진드기 유충의 활동이 활발해짐에 따라 사람과 접촉 위험이 높아지는 만큼, 위험환경 노출을 피하고, 농작업 및 야외활동 시에는 적정 작업복(긴팔·긴바지, 장갑 등) 착용 및 야외활동 후 샤워·세탁 등 쯔쯔가무시증 감염을 막기 위한 개인 예방수칙을 철저히 지켜야 한다"고 당부했다. 이어 "쯔쯔가무시증은 조기 치료 시 완치가 가능하므로 일찍 발견해 치료 받는 것이 중요하며, 야외활동 이후 털진드기에 물린 자국(가피)이 발견되거나, 10일 이내 발열·발진 등 증상이 나타날 경우, 쯔쯔가무시증을 의심하고 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다"고 강조했다.
