카카오, '카카오테크 AI 스쿨' 운영…소상공인 대상 AI 교육 지원

기사입력 2025-08-27 14:40


카카오, '카카오테크 AI 스쿨' 운영…소상공인 대상 AI 교육 지원

카카오가 소상공인의 인공지능(AI) 활용 역량을 강화시키기 위해 '카카오테크 AI 스쿨-사장님 클래스(카카오테크 AI 스쿨)'를 신설, 첫 교육을 진행했다고 27일 밝혔다. 카카오테크 AI 스쿨는 AI가 일상과 비즈니스 전반으로 빠르게 확산되는 가운데 소상공인들이 AI를 효과적으로 활용해 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 카카오는 과학기술정보통신부 산하 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 협력해 교육을 진행하며, NIA와 협업을 확대해 다양한 계층을 대상으로 AI 교육 지원을 확대해 나갈 계획이다.

카카오에 따르면 카카오테크 AI스쿨은 소상공인의 업종별 특성과 활용 수준을 고려해 패션·뷰티, 요식업·카페 등 '업종 특화 과정'과 모든 소상공인이 참여할 수 있는 '일반 과정'으로 나뉘어 운영된다. AI 활용에 익숙하지 않은 소상공인도 비즈니스에 즉시 적용 가능한 결과물을 얻을 수 있도록 맞춤형 실습 중심의 교육으로 진행되는 것이 특징이다.

참가자들은 교육을 통해 다양한 생성형 AI 서비스를 활용하는 방법을 익히게 된다. 텍스트·이미지 생성, 홍보 콘텐츠 제작, 반복 작업 자동화 등 실무에 적용할 수 있는 AI 역량을 기를 수 있다. 교육은 10월 27일까지 총 11회에 걸쳐 약 1350명을 대상으로 진행된다. 오프라인 교육은 서울 마포구 소상공인 디지털교육센터에서 10회 열려 350여 명이 참여할 수 있으며, 온라인 교육은 오는 9월 17일 카카오비즈니스 세미나 LIVE 교육을 통해 1000여 명을 대상으로 실시될 예정이다. 교육 신청은 카카오비즈니스 세미나 홈페이지에서 가능하다.

카카오는 소상공인뿐 아니라 시니어와 아동·청소년을 대상으로 AI 교육을 진행하고 있다. 지난 8월 22일 서울 노원구 시립노원노인종합복지관에서는 '찾아가는 시니어 디지털 스쿨' 수강생을 대상으로, 시니어 맞춤형 AI 특강을 진행했다. 강의는 이미지 생성, 정보 탐색, 여행 계획 등 생활 밀착형 실습으로 구성돼 시니어들의 높은 호응을 얻었다. 아동·청소년 대상 디지털 시민성 교육인 '사이좋은 디지털 세상'은 AI 윤리 교육을 반영한 커리큘럼으로 개편해, 올 2학기 전국 650개 학급 1만4000명의 학생을 찾아갈 예정이다.

서은희 카카오 기술인재양성 리더는 "카카오테크 AI 스쿨의 교육은 단순히 AI 기술을 전달하는데 그치지 않고, 소상공인분들이 사업에 적용해 성과를 만들어내는 데 초점을 맞췄다"며 "소상공인을 비롯해 더 많은 계층이 AI를 활용해 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

